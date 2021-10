Spende zum Wohle der Patienten

Hardheim. Seit seiner Gründung im Januar 2002 hat sich der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ die Unterstützung des kleinen Hardheimer Krankenhauses auf die Fahne geschrieben. Ein weiteres Zeichen setzte am Donnerstag die im Refektorium übergebene Spende über stattliche 10 000 Euro – auch in Corona-Zeiten ist der Förderverein ungebrochen aktiv.

Wie Vorsitzender Fritz-Peter Schwarz im Beisein der Vorstandsmitglieder Rüdiger Busch, Ingrid Eirich-Schaab und Brigitte Scheuermann betonte, kämpfe man landauf landab in allen Bereichen der Gesundheitsversorgung – als Beispiel für die prekäre Situation fügte er den Rekordzuschuss des Bundes von 284 Milliarden Euro an die gesetzlichen Krankenkassen an.

Liege für den Aufwachraum

Angesichts dieser horrenden Summen seien freilich auch kleinere Wünsche nicht aus den Augen zu verlieren: So werden die „nicht als Rate aus der Finanzzusage, sondern als Grundlage für weitere Haken an der Wunschliste“ zu sehenden 10 000 Euro in den Erwerb einer größeren Anzahl neuer Bettwäsche und neuer Kissen, Sitzwaagen mit Zubehör, Uhren für alle Patientenzimmer und einer neuen Liege für den Aufwachraum fließen. „Diese und weitere Anregungen hatten die Patienten an die Pflegedienstleitung und den Freundes- und Förderkreis selbst herangetragen“, hob Schwarz hervor und dankte allen Spendern, die mit kleineren und größeren Zuwendungen derartige Geldübergaben erst ermöglichen – seit Oktober 2020 waren es deren 31.

Dabei sei man auch den Rückmeldungen der Patienten stets dankbar: „Nur so kann man den Bedarf feststellen und tätig werden“, so Schwarz. Im Umkehrschluss freute sich Bürgermeister Volker Rohm als Verbandsvorsitzender des Krankenhausverbands Hardheim-Walldürn über den „ansehnlichen Betrag, der gut eingesetzt werden kann“ – zum Wohl der Patienten und auch des Personals getätigte Spenden seien „das i-Tüpfelchen des enormen Engagements“, mit dem der Freundes- und Förderkreis „Unser Krankenhaus“ seit nunmehr zwei Jahrzehnten Zeichen der Menschlichkeit setze.

