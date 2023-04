Spende macht „Wohlfühl-Atmosphäre“ möglich

Hardheim. „Wohlfühl-Atmosphäre“ statt nüchterner Ausleihe: Dank der stattlichen Zuwendung der Arnold-Hollerbach-Stiftung, Geschäftsführer Hans Sieber überreichte 4000 Euro, präsentiert sich die Katholische Öffentliche Bücherei Hardheim in neuem Licht.

Pünktlich zur Feier des 175-jährigen Bestehens kam die älteste Volksbücherei der Erzdiözese Freiburg in den Genuss einer neuen Einrichtung, die am Samstag eingeweiht wurde.

Besonders augenfällig ist der neue, moderne Empfangsbereich: Wie Pfarrer Christian Wolff betonte, verleihe das ansprechende Mobiliar der Bücherei eine einladende Ausstrahlung. „So wird ihr Stellenwert als Begegnungs- und Bildungsstätte im Pfarrheim noch deutlicher hervorgehoben“, schilderte der Geistliche und sprach von einem „schönen Grund zum Feiern“.

Seitens des Büchereiteams wusste sich Gabriele Berberich zu bedanken: „Wir haben nicht nur das Ambiente verschönern, sondern auch mehr Platz schaffen können“, bemerkte sie. Neben dem Schreibtisch-Ensemble im Vordergrund habe man auch weitere Investitionen getätigt, die vielleicht nicht auf den ersten Blick ins Auge stechen.

Dazu zählen „Bilderbuchtröge“, die vor allem die Kleinsten zum Stöbern einladen und optisch auf die Bücher hinweisen, sowie neue Sitzgelegenheiten.

„Wir wollen aktiv Leseförderung betreiben und bereits die Jungleser und ihre Eltern an gute, altersgerechte Literatur heranführen. Insofern haben wir auch zahlreiche Bücher angeschafft, von denen sich einige um den Wald und seine Tiere drehen – das Thema ist nicht nur zeitlos und spricht viele Kinder an, es passt auch zum entstehenden Hardheimer Waldkindergarten“, erklärte Berberich.

Der Bestand an Kindermedien für Leser bis etwa zehn Jahren werde dank der Spende noch weiter vergrößert: Ab Mitte Mai stehen mehr als 80 neue Kindermedien zur Verfügung - und jedes Kind bekommt, solange der Vorrat reicht, ein kleines Geschenk. Passend zum Jubiläumsjahr ist zudem eine Kinderbuchaktion mit Autorenlesung angedacht. Auch für die Erwachsenen habe man sich Einiges einfallen lassen: Neu hinzugekommen ist das Angebot „Regionale Medien“, das Literatur und Wanderführer etwa zu Würzburg, dem Taubertal und dem Odenwald umfasst. „Es wird sehr gut angenommen und demnächst erweitert. Außerdem wird es eine Sommerlesung und eine weitere Lesung mit regionalgeschichtlichem Bezug geben“, informierte sie und freute sich über die „sehr großzügige Spende“, die als „äußerst wertschätzende Geste“ anzusehen sei. In eigener Sache gab Berberich bekannt, dass der neue Online-Katalog ans Netz geht; über die ab Mai verfügbare App „bibkat“ können alle Medien der KöB eingesehen werden. Interessierte LeserInnen haben die Möglichkeit, ihr Leserkonto freischalten zu lassen. Die Anmeldedaten erhalten sie bei einem Besuch in der Bücherei.

Die Arnold-Hollerbach-Stiftung vertrat Geschäftsführer Hans Sieber, der einen persönlichen Bezug zur Katholischen Öffentlichen Bücherei und zum Lesen hat. „Bereits als Kind besuchte ich die Pfarrbibliothek, die damals noch aus einem Raum im Pfarrhaus bestand“, zeigte er auf und erinnerte an die damals noch übliche Ausleihgebühr. Dass nicht nur Bücher, sondern auch weitere Medien heute kostenfrei entliehen werden können, lasse der Gesellschaft viele Möglichkeiten zur Bildung offen - ein Punkt, den die Arnold-Hollerbach-Stiftung gern unterstütze. „Die Spende soll den Spaß am Lesen fördern und vielleicht auch Interesse am Büchereibesuch wecken“, erklärte Sieber und dankte dem motivierten Team für sein Engagement, ehe beim kleinen Imbiss die Gläser klangen. ad