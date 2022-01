Spende an FFW Hardheim ist „gut investiertes Geld für unsere Jugend”

Hardheim. Über gleich zwei Spenden kann sich die Freiwillige Feuerwehr Hardheim freuen: Zum einen überreichte die Arnold-Hollerbach-Stiftung 1000 Euro an die Jugendfeuerwehr der Gesamtgemeinde, zum anderen spendete die Firma Hollerbach-Bau Teamjacken für alle Mitglieder der Einsatzabteilung.

Abteilungskommandant Hermann Schwinn begrüßte neben einigen Floriansjüngern auch Hans Sieber als Geschäftsführer der Arnold-Hollerbach-Stiftung und Dr. Maximilian Hollerbach, ehe er für die Zuwendungen dankte.

Die Spende der Arnold-Hollerbach-Stiftung sei „gut investiertes Geld für unsere Jugend, die eines Tages in unsere Fußstapfen treten wird“.

Bei den Teamjacken handele es sich um eine persönliche Anerkennung des Unternehmens Hollerbach-Bau und der Familie Hollerbach: Bei zwei Bränden verhinderte das rasche Eintreffen und zielorientierte Handeln der Floriansjünger Schlimmeres. Das veranlasste Hollerbach zur Spende der Teamjacken: „Oft geraten Feuerwehren in Vergessenheit, obwohl sie einen unschätzbaren Wert für die Gesellschaft darstellen“, merkte Dr. Maximilian Hollerbach an und dankte nochmals – auch im Namen seiner Schwester Dr. Antonia Hollerbach – für die Hilfe. „Das war uns einen besonderen Dank wert“, fuhr er fort. Gemeinsam mit „Ochsen“-Wirt Wolfgang Gärtner, der als Multiplikator fungierte, kam man schließlich auf den seit längerem bestehenden Wunsch der Wehren nach neuer Freizeitkleidung in einheitlicher Optik. Diese sei zwar nicht für Einsätze, wohl aber für zahlreiche weitere feuerwehrbezogene Anlässe bestens geeignet – unter anderem auch für Feuerwehrfeste. In diesem Sinne hoffte Dr. Hollerbach auf den baldigen Neubeginn von Vereinsaktivitäten und wünschte alles Gute.

Hans Sieber führte aus, dass die Jugend „in vielerlei Hinsicht die Zukunft der heutigen Gesellschaft“ repräsentiere. Wenngleich es nicht immer leicht sei, junge Menschen für ein Ehrenamt zu begeistern, könne sich die Feuerwehr mit ihrer gut funktionierenden Jugendarbeit glücklich schätzen. So galt sein Lob dem „schlagkräftigen Team“, dem er mit den Jacken und auch dem Geld viel Freude wünschte. Gleichsam kündigte er weitere Zuwendungen an.

Hermann Schwinn dankte abschließend im Namen aller Wehrmitglieder für die Spenden, aber auch für das gute Miteinander. ad