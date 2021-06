Sonnwendfeier findet nicht statt

Hardheim. Auf das Sonnwend- oder Johannisfeuer muss der Odenwaldklub Hardheim (OWK) auch 2021 verzichten. Seit der Wiedergründung vor 55 Jahren wird das Fest als ein Beitrag zur Brauchtumspflege angesehen, weshalb man das Feuer alljährlich entzündet und die Bevölkerung damit erfreute.

In vielen Jahren war der Steinbruch beim Depot Ort der Veranstaltung, die mit Begeisterung und großem Einfallsreichtum vorbereitet und durchgeführt wurde. In den letzten Jahren fand sich dann aber bei der Wolfsgruben-Hütte ein besonders von Familien angenommener Platz.

Beim Odenwaldklub wird in Anbetracht seiner Bemühungen um Heimat - und Brauchtumspflege das Sonnwend- oder Johannisfeuer begangen.

Damit wird der Blick vor allem auf Johannes als Bußprediger vom Jordan gerichtet, der als leiblicher Vetter Jesu und als sein Vorläufer gilt und als Johannes der Täufer bezeichnet wird. Er wird neben der Gottesmutter Maria als einziger Heiliger gesehen, dessen Geburtstag die Kirche neben dem sonst üblicherweise gefeierten Todestag begeht. Aber nicht nur in der Liturgie hat der Verwandte Jesu Spuren hinterlassen. Der Johannistag am 24. Juni wird auch heute noch als ein Fest des Sommerhöhepunktes gefeiert.

Die Johannisnacht gilt als die kürzeste Nacht des Jahres. An keinem anderen Tag leuchtet die Sommersonne länger. Vor allem in ländlichen und auf Traditionen bedachten Gegenden brennen am Abend des 24. Juni die Johannisfeuer, die es als Sonnwendfeuer wahrscheinlich schon in vorchristlicher Zeit gegeben hat.

Zudem spielt der Johannistag als Wetterlosung eine Rolle, wie manche Bauernregeln heute noch deutlich machen.

Die Veranstaltung beim OWK Hardheim entfällt in diesem Jahr. Die Mitglieder, beispielsweise die „Großfamilie“ um Lothar Cziep, sind trotzdem im Einsatz und streichen Sitzbänken im Naturschutzgebiet „Wacholder“. Z

