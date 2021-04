Sonderregelung bleibt bestehen

Hardheim. Gemäß Mitteilung des Vorsitzenden des Gesamt-Odenwaldklubs, Karl Ohlemüller, wird die Sonderregelung für das deutsche Wanderabzeichen 2021 weiterhin auch bei individuellen Wanderungen bestehen bleiben. Um das Bewegungsabzeichen samt Urkunde am Ende des Jahres zu bekommen, benötigen Erwachsene über das Jahr hinweg 200, Jugendliche 150 und Kinder 100 Kilometer, die in mindestens zehn Einzelwanderungen gelaufen werden. Dabei gelten auch Bewegungsarten wie Schneeschuhwanderungen, Langlaufen oder Radwandern. Normalerweise ist das Deutsche Wanderabzeichen an das vielfältige Wander- und Bewegungsangebot der Mitgliedsvereine im Deutschen Wanderverband gebunden. Diese sind in der Regel öffentlich ausgeschrieben und für alle zugänglich, in Corona-Zeiten aber nur eingeschränkt bekannt. Daher werden pro Monat bis zu 20 Kilometer, die im Kreis der Familie, mit einzelnen Freunden oder auch alleine erwandert werden, für das Deutsche Wanderabzeichen gewertet. Dank der ehrenamtlichen Wegearbeit der Mitgliedsvereine im DWV ist das flächendeckend und auch abseits der Wanderhotspots möglich.

