Sommerfest soll planmäßig stattfinden

Hardheim. Das Hardheimer Sommerfest soll in diesem Jahr planmäßig vom 17. bis 19. Juni stattfinden. Das stellte Bürgermeister Volker Rohm in der Sitzung des Gemeinderats am Montag fest. „Diese Schlagzeile können Sie gerne verbreiten. Wir sind fest entschlossen, unser Sommerfest endlich wieder in vollem Umfang zu veranstalten. Die Vorbereitungen laufen bereits“, so Rohm gegenüber den FN. In den letzten beiden Jahren war das größte Hardheimer Fest aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt worden. Für 2022 ist man seitens der Verwaltung jedoch optimistisch, dass die Pandemie die Durchführung diesmal nicht verhindert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1