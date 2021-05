Sommerfest fällt auch 2021 aus

Hardheim. Die aktuelle Situation ließ dem Gremium keine andere Wahl: Einstimmig votierten die Hardheimer Gemeinderäte in der Sitzung am Montag dafür, das Sommerfest auch in diesem Jahr abzusagen. Bereits 2020 waren alle Feste der Gemeinde aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen.

AdUnit urban-intext1

Eine Verschiebung, beispielsweise in den Frühherbst, wie von Herrmann Schwinn vorgeschlagen, ist nicht möglich, da im Oktober traditionell der Wendelinusmarkt stattfinden soll.

Manuel Difloé regte an, bereits früher als normal mit den Planungen für die beiden übrigen Märkte (Wendelinus- und Weihnachtsmarkt) zu starten, um diese gegebenenfalls unter Corona-Bedingungen durchführen zu können. mg