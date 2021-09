Smart-Pfad bei Amorbach entdeckt

Hardheim. Die Dieburger und Hardheimer Wanderer trafen sich am vergangenen Sonntag am Watterbacher Haus in Preunschen. Dort bekamen sie Information zur früheren Forstwirtschaft und Landwirtschaft. Die Begrüßung erfolgte nach dem ersten Wanderstück auf der Wildenburg von Wanderführer Jochen Lutz. Dort gab es Erklärungen zu der Burgruine, die dem Verfall überlassen wird. Die Wanderstrecke führte insgesamt acht Kilometer auf dem Smart-Pfad nach Amorbach.

An manchen Stellen des Smart-Pfads zwischen Mudau und Amorbach gibt es interessante Tier- und Pflanzeninformationen und Naturphänomene für alle Altersgruppen. Für Familien sind ein paar Stationen spielerisch aufgebaut. Die Wandergruppe besuchte in Amorbach die Abteiführung. Danach war gemeinsamer Abschluss in einer Gaststätte. 2022 ist eine vom OWK Dieburg geführte Wanderung geplant.