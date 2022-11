Singspiele und Weihnachtslieder

Hardheim. „Kinder musizieren für Kinder“ war am Sonntag der Name des Kinderkonzerts der Musikschule Hardheim, das zahlreiche Besucher in die adventlich geschmückte Aula des Walter-Hohmann-Schulzentrums lockte. Die jungen Akteure wussten durch stimmungsvolle Vorträge sehr zu gefallen – und hatten auch nicht nur für Kinder zu ihren Instrumenten gegriffen: Viele Eltern, Omas und Opas hatten sich mit in der Aula eingefunden. Das Programm gestaltete sich äußerst abwechslungsreich: Singspiele gehörten ebenso dazu wie Weihnachtslieder, Volksweisen und Interpretationen bekannter Popschlager - die Mischung macht’s. Den Anfang machte die musikalische Früherziehung aus Pülfringen: Unter Leitung Tanja Ederer-Gärtners wurde das Bewegungslied „Auf dem Bauernhof“ aufgeführt; ähnlich frohsinnig folgte die musikalische Früherziehung Königheim mit Leiterin Helena Fabrizius und den Liedergeschichten „Die Gespensterparty“ und „Ich habe eine Maus gesehen“ - ein herrlicher Spaß nicht nur für die Kleinen.

Weiter ging es mit getragenen Klavierklängen: Vera Scheible (Klasse: Nelli Schmidt) erfreute mit „Es schneit“ und „Cha-Cha-Cha“ - zwei völlig verschiedene, aber doch sehr überzeugende Beiträge. Für die nächsten beiden Werke blieb Vera Scheible auf der Bühne, wurde aber von Christian Scheible begleitet: Gemeinsam präsentierten sie die „Ankunft des Königspaars“ und auch dessen „Tanz“.

Sehr originell war der folgende Titel: Gemeinsam mit seinem Lehrer Josef Backi griff der junge Musiker Luca Schmeckel an sein Sopran-Saxofon, um „Alle Vögel sind schon weg“ zu spielen – wie Josef Backi humorvoll anmerkte, handele es sich um eine „wintergerechte“ Fassung des Frühlingslieds zur Heimkehr der Singvögel. Mit „This Young Man“ und dem Weihnachtslied „Ihr Kinderlein kommet“ bewiesen sie abermals ihr Können. An der Klarinette brillierte danach Marie Schweitzer, die musikalisch ganz auf das Volksgut eingestimmt war. Der vergnügliche Ohrwurm „Bella Bimba“ ging sofort ins Blut, während „Muss i denn...“ und „Stille, stille...“ eher gediegen auf die Adventszeit einstimmten.

Die zweite Hälfte des gut einstündigen Konzerts wurde von der Musikschule Walldürn (Klasse: Jutta Pfeil) eröffnet. Das aus Tarja Ehmig (Violine), Lea-Nele Thoma und Hacel Schlice (Cello) bestehende Ensemble erfreute mit den Werken „Durch die Straßen...“ und „Morgen kommt der Weihnachtsmann“. Hier würdigte Josef Backi das freundschaftliche Miteinander der Musikschulen Hardheims und Walldürns, das sich immer wieder in gegenseitigen Auftrittsbesuchen zeigt. Niedlich und humorvoll waren die beiden Bewegungsspiele der Musikalischen Früherziehung Hardheim: Während das erste Jahr sichtlich erfreut über die Abenteuer des trommelnden Spaziergängers „Rommel-Bommel“ aufklärte, stellte das zweite Jahr vor, wie aus „zehn kleinen Nikoläusen“ durch allerhand lustige Vorfälle nur noch zwei geworden sind.

Auch klassische Musik gehörte zum Programm - passend zur Jahreszeit führte das Instrumentalduo Juliette Grüsshaber (Querflöte; Klasse: Simone Werner) und Jennifer Quindt (Klavier; Klasse: Nelli Schmidt) Vivaldis weltberühmte Hommage an den „Winter“ auf - sehr zur Freude des Publikums. Kehlig-warme Saxofonklänge brachten im Anschluss Julia Krug und Pauline Rötzschke (Klasse: Josef Backi) zu Gehör: Zunächst gewährte das Potpourri „Weihnachts-Round-up“ ein Wiederhören mit den bekanntesten deutschen Weihnachtsliedern von „Alle Jahre wieder“ bis „Fröhliche Weihnacht überall“, ehe „Blas’ den Blues“ flott und eingängig durch die Aula scholl. Der reiche Beifall täuschte aber nicht darüber hinweg, dass das Ende in Sichtweite war: Abgerundet wurde das Konzert durch Antonia Nied und Juliette Grüsshaber (Klasse: Simone Werner), die an der Querflöte „In der Weihnachtsbäckerei“ nach Rolf Zuckowski anspielten. Sie verliehen dem heiteren Werk eine besinnliche, in die Zeit passende Ausstrahlung. Mit zwei weihnachtlichen Stücken erfreute zum Abschluss noch Clara Frank (Klasse: Sonja Arlt) am Tenorhorn: Bei „Alle Jahre wieder“ und „Leise rieselt der Schnee“ wurden die Besucher auf die kommenden Wochen und Tage eingestimmt.

Durch den Nachmittag führte Musikschullehrer Josef Backi. Mit viel Feingefühl schilderte er die Welt der Musik aus kindlicher und erwachsener Sicht, um auch auf die einzelnen Titel einzugehen. Gleichsam verabschiedete er mit Sonja Arlt eine langjährige Kollegin: Sie hatte seit Januar 2006 an der Musikschule unterrichtet. Seit Dezember 2018 vertrat sie zusätzlich die erkrankte Schulleiterin Bärbel Mitsch.

Nun wechselt Arlt an ihren Wohnort Würzburg und dankte für die eindrücklichen Jahre in Hardheim. Während Josef Backi seitens des Kollegiums die gute Zusammenarbeit würdigte, überreichte Vorstandsmitglied Melanie Anton ein Präsent. ad