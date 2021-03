Gerichtstetten. Dienstjubiläen fallen in Zeiten von Corona anders aus, wie man es bisher kannte. So auch für Kindergartenleitern Sylvia Hefner in Gerichtstetten, die seit 25 Jahren mit Leib und Seele und einem großen Herz für die ihr anvertrauten Kinder da ist. Dies würdigte am Dienstag offiziell auch der Stiftungsratsvorsitzende der Kirchengemeinde Hardheim-Höpfingen im Madonnenland, Horst Saling, in Begleitung von Gemeindereferentin Claudia Beger.

Saling lobte die vorbildliche Arbeit von Hefner in den vergangenen 25 Jahren mit den beruflichen Stationen in Altheim, Schweinberg und Gerichtstetten und überreichte ihr die Dankesurkunde der Seelsorgeeinheit. In Gerichtstetten leitet Sylvia Hefner seit 2007 den Kindergarten St. Burkardus. Traditionelles und Bewährtes zu bewahren standen dabei nie im Gegensatz zu Neuem, wenn es um das Wohl „ihrer Kinder“ geht und auch für Eltern und Kollegen ein offenes Ohr zu haben, war in dieser Zeit immer eine Selbstverständlichkeit. Bei alledem verlor sie nie die Funktionalität der Räumlichkeiten aus dem Auge, so dass sich der Kindergarten Gerichtstetten auch heute als wunderschönes Zuhause für die Kinder präsentiert, so Saling.

Von einer Erzieherin mit Leib und Seele sprach Claudia Beger in ihren Worten des Dankes. Die Dienstjubilarin machte deutlich, dass sie diese Arbeit, trotz allen Herausforderungen, gerne macht und sich weiterhin mit voller Kraft zum Wohle der Kinder einsetzen werde. We