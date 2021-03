Hardheim. Nicht nur der Verlust lieber Menschen, sondern auch zerplatzte Lebensträume, der Verlust von Gesundheit, Beziehungen und vieles mehr lassen Menschen trauern. Am Sonntag, 14. März, feiert die Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland um 10.30 Uhr in St. Alban Hardheim einen Gottesdienst, der vom „Team Trauerbegleitung“ vorbereitet und mitgestaltet wird.

Traditionell wären zu diesem Gottesdienst alle Familien angeschrieben worden, die im Laufe der vergangenen zwölf Monate einen lieben Menschen verloren haben. Durch die eingeschränkte Zahl an Sitzplätzen in der Kirche haben die Verantwortlichen in diesem Jahr davon abgesehen.

Lied-, Text- und Bildauswahl führen zum Segenselement im Gottesdienst hin. Hierbei wird auf die Einzelsegnung verzichtet, dafür wird zum innerlichen Miterleben der segensreichen Gegenwart Jesu im eigenen Leben angeleitet.

Unter ganz unterschiedlichen Voraussetzungen haben die Trauerbegleiter und Seelsorger im vergangenen Jahr Familien begleitet. Sie erlebten, dass Kontaktbeschränkungen viele Angehörige mit dem Gefühl der Leere, mit Selbstvorwürfen oder Wut zurückgelassen haben, weil sie in den letzten Wochen und Stunden nicht bei ihrem sterbenden Verwandten sein konnten.

Begleitung von Trauerprozessen

Als großen Segen für die gesamte Gemeinde erleben die Seelsorger die Tatsache, dass über den Kreis der Hauptamtlichen hinaus ein sehr gut qualifiziertes Team von Ehrenamtlichen zur Begleitung von Trauerprozessen zur Verfügung steht.

Nicht erst nach einem Todesfall beginnt Trauer. Oftmals beginnt diese Phase schon viel früher. Nämlich dann, wenn realisiert wird, dass ein Abschied ansteht, sich eine Situation verändert oder ein Lebenstraum zerplatzt. Mit viel Feingefühl und sehr gutem Hintergrundwissen um innere Vorgänge im Trauerprozess begleiten die Ehrenamtlichen Menschen im persönlichen Kontakt, oder je nach Möglichkeit telefonisch. Leider erhalten die Mitarbeiter immer wieder Rückmeldungen, dass die Bandbreite der Hospizarbeit und der Trauerbegleitung durch Ehrenamtliche in der öffentlichen Wahrnehmung wenig bekannt ist und oftmals nur auf die Begleitung Sterbender reduziert wird.

Die Hospizbegleiter freuen sich, wenn sie frühzeitig in Kontakt mit den Familien kommen und Patienten ebenso wie Angehörige kennenlernen und entlasten können. Gerade die Begleitung und Entlastung der pflegenden Angehörigen mit Fachkenntnis und Feingefühl eröffnet diesen oftmals neue Perspektiven und hilft der drohenden Überlastung vorzubeugen. Eine Vielzahl von Angeboten zur Trauerbegleitung wird auch unter den derzeitigen Voraussetzungen ermöglicht.