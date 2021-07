Seelsorger Andreas Kugler: „Zuwendung ist keine Einbahnstraße“

Hardheim. Aktive und ehemals Aktive der Besuchsdienste des Vereins Dienst am Nächsten (Krankenhaus und Pflegeheime) trafen sich am Mittwoch im Pfarrheim in Hardheim. Mit von der Partie waren dabei auch Mitarbeiter des Hospizdienstes und der Trauerbegleitung sowie der Türöffner-Initiative Hardheim, die sich im Aufbau befindet. Grund des Treffens war die Information des Vorstandes über die aktuelle Lage und die teilweise Wiederaufnahme von Diensten aufgrund der derzeit niedrigen Corona-Inzidenzwerte.

Der Vorsitzende Bernhard Berberich berichtete über die projektbegleitende Rolle des Vereins und seiner sozialen Gruppen bei der Einrichtung der neuen Stelle der Ehrenamtskoordinatorin der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen ab 1. September sowie über die Gestaltung der Caritas-Woche im September. Damit einhergehend soll eine satzungsgemäße Mitgliederversammlung und ein öffentlicher Vortrag des Krankenhausseelsorgers Andreas Kluger in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Krankenhaus Hardheim. In Bezug auf die aktuellen Tätigkeiten des Vereins berichteten Bernhard Berberich und die Teamleiterinnen Folgendes: Derzeit beginnen die Mitarbeiterinnen der Besuchsdienste in den Pflegeheimen unter Einhaltung des jeweils geltenden Hygienekonzepts wieder mit ihren Besuchen. Der Start des Besuchsdienstes im Krankenhaus Hardheim ist für September geplant, soweit es zu diesem Zeitpunkt die Rahmenbedingungen zulassen.

Die Türöffner-Initiative kümmert sich in Absprache mit den Seelsorgeteams der Kirchengemeinden um Besuche bei alten und alleinstehenden Menschen. Verschiedene Möglichkeiten der Begegnung und des Gesprächs bzw. Informationen aus dem Leben der (Kirchen-)Gemeinde werden derzeit erprobt. Auch die Gruppe „Café International“ mit ihrem Angebot zur Begleitung von Frauen im Bereich Sprachbildung und interkulturellem Austausch trifft sich wieder.

Nach dieser Information zeigte der als Gast geladene Krankenhausseelsorger Andras Kluger aus Mosbach die äußerst positive Wirkung caritativer Dienste am Nächsten auf – sowohl für die besuchten und begleiteten Menschen als auch für die in diesen Diensten ehrenamtlich Tätigen. Er legte diesen Dienst am Nächsten aus biblischer Sicht dar, ging aber auch auf helfendes Handeln in konkreten Lebenssituationen und auf die noch konkretere Zuwendung in Bezug auf alte, kranke und sterbende Menschen ein. Sein Credo lautete: „Zuwendung ist keine Einbahnstraße. Auch wir werden darin – von Gott – beschenkt.“

