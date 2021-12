Schwimmen wird am Hardheimer Walter-Hohmann-Schulverbund seit 2014 jährlich großzügig durch die Arnold-Hollerbach-Stiftung unterstützt. Am Montag übergab deren Geschäftsführer Hans Sieber eine weitere Spende in Höhe von 5000 Euro für das laufende Schuljahr.

Kurz schilderte er die Vorgeschichte: Nachdem er 2013 auf den erschreckend hohen Anteil an Nichtschwimmer aufmerksam geworden sei,

...