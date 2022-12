Schweinberger Pfarrhaus ist verkauft

Schweinberg. Das Schweinberger Pfarrhaus wurde verkauft. Das teilte Horst Saling vom Stiftungsrat der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten mit. Vor einigen Tagen habe der Termin beim Notar stattgefunden, die Dokumente seien unterzeichnet.

Wer das unter Denkmalschutz stehende Gebäude in der Schweinberger Ortsmitte in direkter Nachbarschaft zur Kirche St. Andreas erworben hat, dazu machte Horst Saling keine Angaben. Im Februar hatte er den FN mitgeteilt, dass es sowohl Interessenten aus Schweinberg als auch aus den umliegenden Ortschaften gegeben hätte. Auf die Genehmigung zum Verkauf hat die Seelsorgeeinheit lange warten müssen. Im Februar gab es dann grünes Licht aus Freiburg.

Zum geplanten Anbau an den Kindergarten in der Lindenstraße, der zu kirchlichen Zwecken entstehen soll, gibt es laut Horst Saling noch keine Neuigkeiten. „Hier laufen noch Anfragen und Planungen.“ Die Wohnung, die später einmal abgerissen werden soll, ist derzeit an das Landratsamt vermietet. Dort sind Flüchtlinge untergebracht. Wie es dann weiter geht, sei noch unklar.

