Schweinberger Bürger gestalteten Blumenteppich mit

Fronleichnam, 9 Uhr, Schweinberg Kirchplatz: Während die restliche Bevölkerung so langsam aus dem Schlaf erwacht, sind die Ministranten vor der Kirche schon fleißig – der Blumenteppich wird gelegt. Schon seit vielen Jahren ist es in Schweinberg Tradition, dass die „Minis“ den Teppich gestalten. Normalerweise fangen sie damit schon um 6 Uhr an, denn bis zum Gottesdienst mit der großen

...