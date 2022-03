Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Sitzung des Hardheimer Gemeinderats Schweinberg: Kindergarten St. Josef geht in VÖ-Betrieb

Der katholische Kindergarten St. Josef in Schweinberg wird ab September in einen reinen Betrieb mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ) wechseln. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag mit großer Mehrheit beschlossen.