Schweinberg. Ein Kind wurde bei einem Unfall am Freitagmittag in Schweinberg vermutlich schwer verletzt. Gegen 12.15 Uhr ist das Kind auf seinem Fahrrad in der Königheimer Straße mit einem Bus kollidiert, teilte die Pressestelle der Polizei in Heilbronn auf FN-Nachfrage mit. Die Polizei und der Rettungsdienst waren vor Ort. Das Kind wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

