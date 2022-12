Schweinberg: Im Wohngebiet gilt nun „Tempo 30“

Schweinberg. Autofahrer aufgepasst: Seit dieser Woche gilt im Wohngebiet in Schweinberg, welches die Lindenstraße, die Höhenstraße, die Sommeräckerstraße und die Straße „Am Klettenberg“ umfasst, eine Geschwindigkeit von 30 Stundenkilometern.

Der Grund: In der Lindenstraße ist der katholische Kindergarten St. Josef beheimatet. Aus Sicherheitsgründen für die kleinsten Bürger habe man deshalb auf Anregung des Elternbeirats die Geschwindigkeitsreduzierung in der „Siedlung“, wie das Wohngebiet in Schweinberg genannt wird, eingeführt. Das teilte Daniel Emmenecker, Bauamtsleiter der Gemeinde Hardheim, auf Nachfrage der Fränkischen Nachrichten am Freitagmorgen mit. In den Hardheimer Wohngebieten gilt im Gegensatz zu Schweinberg schon länger „Tempo 30“. 50 Stundenkilometer darf man dort nur auf den Durchgangsstraßen, wie der Wertheimer Straße, Würzburger Straße oder Bretzinger Straße, fahren.