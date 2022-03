Schweinberg: Brücke über B 27 hat Schadstellen

Schweinberg. Seit Montag wird die Brücke über die B27 an der Ortsumfahrung Schweinberg saniert. Grund dafür sind Schadstellen, die bei der letzten Begehung aufgefallen waren – die Brücken werden turnusmäßig alle drei Jahre auf Schäden überprüft. „Es handelt sich um abgeplatzten Beton an der Unterseite der Brücke. Diese Schadstellen werden nun mit Reparaturmörtel ausgebessert“, betonten die Verantwortlichen des Straßenbauamts Buchen, das die Maßnahme in kollegialer Abstimmung mit dem eigentlich zuständigen Regierungspräsidium Karlsruhe durchführt.

„Ursprünglich hätten die Arbeiten bereits im vergangenen Jahr erfolgen sollen, wurden aber wegen der Witterung auf das Frühjahr verschoben“, hieß es auf Anfrage der Fränkischen Nachrichten. Voraussichtlich noch bis zum 11. März müssen sich Autofahrer nun auf geringe Wartezeiten an der Brücke einstellen: Die B27 ist im entsprechenden Bereich einseitig gesperrt, der Verkehr wird durch Ampelbetrieb geregelt. ad

