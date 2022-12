Schutz der Kinder im Mittelpunkt

Hardheim. „Kinder stärken, Kinder schützen – in Indonesien und weltweit“ heißt das Leitwort der 65. Aktion Dreikönigssingen, bei der in allen 27 deutschen Bistümern wieder die Sternsinger von Tür zu Tür ziehen können. Nach zwei Corona-Wintern mit vielen Einschränkungen dürfen sich Menschen an zahllosen Haustüren wieder auf den persönlichen Besuch der Sternsinger freuen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Beispielland der Aktion rund um den Jahreswechsel ist Indonesien, inhaltlich dreht sich alles um das Thema Kinderschutz. Die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass jährlich eine Milliarde Kinder und Jugendliche verschiedenen Formen von Gewalt ausgesetzt sind – das ist jedes zweite Kind. Diese schweren Verletzungen des Kinderschutzes kommen in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Ländern vor. Insbesondere Kinder armer Regionen und Kinder in Notsituationen werden zudem Opfer von organisierter Kriminalität und systematischer Ausbeutung.

Die Aktion Dreikönigssingen 2023 bringt den Sternsingern nahe, dass Kinder überall auf der Welt ein Recht auf Schutz haben – im Beispielland Indonesien genauso wie in Deutschland. Am Beispiel der ALIT-Stiftung veranschaulichen die Aktionsmaterialien, wie die Hilfe der Sternsinger wirkt und wie ein starker Sternsinger-Partner in Indonesien Kinder schützt und stärkt. Die Spenden, die die Kinder im Rahmen der Sternsingeraktion sammeln, fließen jedoch unabhängig davon in Hilfsprojekte für Kinder in rund 100 Ländern weltweit.

Mehr zum Thema Pfarrei St. Georg Sternsinger gesucht Mehr erfahren

In Hardheim besuchen die Sternsinger nur Haushalte, die sich im Vorfeld angemeldet haben (siehe nebenstehenden Artikel). Zusätzlich liegen Segenstüten mit Informationen, Aufklebern und Spendentüten in der Kirche St. Alban auf einem Tisch aus. mg