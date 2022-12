Schützen übergaben 2050-Euro-Spende

Schweinberg/Hardheim. Seinen Stand auf dem Hardheimer Weihnachtsmarkt verband der Schützenverein Schweinberg mit einem besonderen Hintergrund: „Ziel war es zum einen, einen kleinen Einblick in die Kulinarik der Ukraine zu geben, zum Anderen, am Ende die Einnahmen an die Ukraine spenden zu können“, erklärt Schriftführer Benedikt Beuchert. Dank zahlreicher Sponsoren, die die Finanzierung aller Einkäufe übernommen haben, konnten die während des Weihnachtsmarktes generierten Einnahmen in Höhe respektabler 2050 Euro vollumfänglich an die Kinder-Nothilfe von Unicef für die Ukraine gespendet werden. „Wir danken allen Gästen für den großen Zuspruch. Ein ganz besonderer Dank gilt darüber hinaus den beteiligten Ukrainerinnen, die sofort begeistert waren von der Idee, unermüdlich vorbereitet haben und auch mit Freude jeden Tag vor Ort mitgewirkt haben“, so die Mitglieder des Schützenvereins. Bild: Brosch

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1