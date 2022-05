Schön und sagenumwoben

Hardheim. In voller Blüte steht derzeit die wohl attraktivste Orchidee Deutschlands in Schweinberg, Weikerstetten und Königheim im Naturschutzgebiet Langenfeld-Haigergrund. Die botanische-lateinische Bezeichnung lautet Cypripedium calceolus. Der Namensgeber ist das zitronengelbe, pantoffelförmige untere Blütenblatt und gleichzeitig ein unverkennbares Merkmal dieser Orchidee. Vier purpurfarbene bis schokoladenbraune Blütenblätter umgeben die auffällige Lippe. Sie sind breit abstehend, spitzlanzettlich geformt und oft leicht gedreht. Die auffällige Blüte des Frauenschuhs kann bis zu acht Zentimeter groß werden und ist damit die größte Blüte unserer heimischen Orchideen in Deutschland. Meistens sitzt eine Blüte alleine am Ende des zehn bis 60 Zentimeter langen, gebogenen und behaarten Stängels.

Da der Gelbe Frauenschuh im Zusammenhang mit der Jungfrau Maria Erwähnung fand, wird er hier im Fränkischen auch Marienschön, Herrgotts-, Jungfernschuh oder Marienfrauenschuh genannt. Anknüpfend an die Blütezeit zwischen Mitte Mai und Ende Juni taufte man ihn auch Pfingstblume.

Der gelbe Frauenschuh steht gerade in voller Blüte. © Torsten Englert

Der Frauenschuh wächst bei kalkhaltigem Untergrund auf Waldlichtungen, grasige Stellen im Laub-, Misch- und Nadelwald im Halbschatten und gilt nach der Roten Liste als gefährdet. Er ist nach der Bundesartenschutzverordnung streng geschützt. Wer die außergewöhnlich schöne Orchidee bestaunen will, muss sich jetzt allerdings beeilen.

