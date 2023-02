Schnuppertag für 85 „Neue“

Hardheim. Nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause war es so weit: Endlich fand der Schnuppertag für die neuen Fünftklässler am Walter-Hohmann-Schulverbund wieder in Präsenz und ganztägig statt.

In familiärer Umgebung bekamen die „kleinen Besucher“ einen Einblick in das Schulleben. Begrüßt wurden die knapp 85 Kinder von Rektor Steven Bundschuh, ehe es in die Workshops zu den Fächern Chemie, Biologie, Sport, Musik und Technik ging.

Bunt war das Programm für die „neuen“ Fünftklässler. © Adrian Brosch

Zur Freude aller wurde gezaubert, experimentiert, gewerkelt, ein Parcours gemeistert und ein Musikstück eingeübt. Frisch gestärkt ging es nach gemeinsamem Mittagessen zum Nachmittagsprogramm über.

Während Eltern sich über die Schule und den Unterricht sowie die einzelnen Fächer informieren oder im Elternkaffee einen Kuchen genießen konnten, gab es für die Kinder viel zu erleben. Während der kleinen Schulhausrallye konnte das Schulhaus erkundet werden.

Zu sehen gab es Ausstellungen und Werke von Schülerinnen und Schülern in den verschiedensten Fächern sowie beliebte Mitmachaktionen. Hierbei durften die Kinder kreativ sein, ihr feinmotorisches Geschick oder ihr sportliches Talent unter Beweis stellen und sich auf eine Reise durch das Schulzentrum begeben, die den familiär geprägten schulischen Alltag verdeutlichte.

Verabschiedet wurden die Kinder und Eltern mit einem einstudierten Musikstück und einem „digitalen Schmankerl“, einem über den Tag erstellten Video zu den Aktivitäten der Schnupperkinder, das Rektor Bundschuh mit auf den neuen Lebensweg gab, um allen Beteiligten zu zeigen, was für einen tollen Tag mit viel Spaß und Engagement alle erlebt hatten. ad