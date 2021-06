Schnitzeljagd kam bei den Kindern gut an

Gerichtstetten. Der Sportverein Gerichtstetten hatte sich für die Pfingstferien etwas Besonderes einfallen lassen: Zur Unterhaltung hatte man eine Schnitzeljagd für ältere Kinder und eine Bewegungsolympiade für Kindergartenkinder organisiert. Im Ort waren mehrere Stationen verteilt worden. Die Mädchen und Jungen hatten während der Ferien Zeit, die Stationen eigenständig mit Laufzetteln abzulaufen. Fast 50 Kinder haben sich daran beteiligt. Jeder Teilnehmer erhielt ein kleines Geschenk; zusätzlich wurden in jeder Altersgruppe noch drei Gutscheine vom Kiosk im Familienbad in Buch am Ahorn verlost. Das Bild zeigt die Gewinner zusammen mit dem Vorstandsteam des SV Gerichtstetten. ad/Bild: SV

