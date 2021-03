Hardheim. Lange ist es her, dass so viel Schnee lag. Am vergangenen Wochenende nutzten daher viele Kinder und Jugendliche in Hardheim das klirrend kalte, aber strahlend sonnige Winterwetter, um am Hockenberg und an der Walter-Hohmann-Höhe Schlitten zu fahren. Einige Wintersportler nutzten den oberen Teil des Hockenbergs, um mit ihren Snowboards die Piste hinunter zu fahren – bei Bedingungen wie man sie durchaus auch in alpinen Regionen vorfinden könnte. Bild: Torsten Englert