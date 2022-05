Schlingnatter in Hardheim heimisch

Hardheim. Sie ist klein und zierlich, und dennoch kennen nur wenige Menschen die aufgrund ihrer versteckten Lebensweise kaum zu beobachtende Schling- oder Glattnatter. In Baden-Württemberg besiedelt sie weite Teile des Schwarzwalds, des Kraichgaus und des Odenwalds, gerade auch in den Hanglagen ehemaliger Weinberge wie in Hardheim.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Schlingnatter gehört, wie alle heimischen Natternarten, zur Familie der Colubridae (Nattern), der weltweit größten und mehr als 1700 Arten umfassenden Schlangenfamilie. Sie ist nicht giftig – und war das „Reptil des Jahres 2013“.

Die Schlingnatter ist eine kleine und zierliche Schlange, deren schmaler, kleiner Kopf sich nur schwach vom Körper absetzt. An der Kopfseite zieht sich ein dunkler Augenstreif vom Nasenloch bis zum Hals. Im hinteren Kopfbereich befindet sich ein braunschwarzer, nach hinten geöffneter Fleck, der auffallend herz oder hufeisenförmig beziehungsweise krönchenartig geformt ist. Auf dem Rücken befindet sich eine paarige oder gegeneinander versetzte, oft braune bis dunkelbraune Fleckenzeichnung.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Schlingnatter fühlt sich glatt an, so dass sie oft auch als Glattnatter bezeichnet wird. Schlingnattern erreichen zumeist eine Gesamtlänge von 60 bis 75 Zentimetern, selten werden sie auch 80 bis 90 Zentimeter lang.

Wie alle europäische Reptilienarten gehört die Schlingnatter zu den gefährdeten und streng geschützten Arten und wird auf der nationalen „Roten Liste“ mit Stufe 3 als „gefährdet“ geführt. Oft wird die Schlingnatter, gerade von „Laien“, mit der Kreuzotter (Vipera berus) verwechselt. So lassen sich bei oberflächlicher Betrachtung und Unkenntnis durchaus Gemeinsamkeiten im Aussehen erkennen.