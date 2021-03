Mit „Flucht und Vertreibung“ überschrieben ist eine neue FN-Serie. Sie befasst sich mit der Ankunft der ersten Vertriebenen in der Folge des Zweiten Weltkriegs, die sich 2021 zum 75. Mal jährt.

Hardheim. Mit „Tschechoslowakei“ überschrieben ist der zweite Teil unserer Serie, in dem auch „Ungarn“ eine Rolle spielt.

Erna T. (Gubschitz/Hardheim), Jahrgang 1929, zur Situation ... Erna T. (Gubschitz/Hardheim), Jahrgang 1929, zur Situation "unter tschechischem Kommando": Nach dem Abzug der Russen übernahmen am Pfingstsonntag, 20. Mai 1945, tschechische "Partisanen", junge Burschen unter dem Kommando

Zwei Tage vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs „erhoben“ sich die tschechischen „Partisanen“ und metzelten in den größeren Städten des Landes zahlreiche Deutsche wahllos nieder. Vom Greis bis zum Säugling und ohne Frage nach einer politischen Verantwortung.

Diese Handlungsweise setzte sich später im ganzen Lande fort. Meist Jugendliche und junge Erwachsene - im Protektorat „Böhmen und Mähren“ – durch die braunen Machthaber weitgehend geschont, erhoben sich zu selbsternannten „Revolutionsgarden“. Weil keine Tschechen zum Wehrdienst eingezogen und keinen Blutzoll entrichten mussten, genossen sie als Arbeiter sowohl im Reich als auch im Protektorat die gleichen Rechten eines Reichsdeutschen nach dem Sozial- und Arbeitsrecht, einschließlich der Urlaubstage.

In den deutschsprachigen Gebieten von Süd- und Nordmähren kam es bereits im Mai 1945 zu „wilden Vertreibungen“. Binnen weniger Stunden hatten die Deutschen ihr Hab und Gut zu verlassen; mit maximal 50 Kilogramm je Person. Sparbücher, Besitzdokumente oder Tauf- und Heiratsurkunden durften nicht mitgenommen werden. Und auch alle Fotoapparate waren abzuliefern, denn man wollte keine Dokumente über die eigenen Gräueltaten haben.

Wenn man Glück hatte, durfte ein Bauernwagen das bescheidene Hab und Gut und die Gehunfähigen bis zur österreichischen oder sächsischen Grenze transportieren, wo im Niemandsland abgeladen und die leeren Fuhrwerke zurück in die CSR fuhren.

Oftmals nahmen die Tschechen aus der Dorfbevölkerung Geiseln, die erst beim völligen Abzug – wenn nicht willkürlich erschossen – dann mit den übrigen Leidensgenossen losmarschieren durften.

Mit besonderem Eifer taten sich vor allem die etwa zwei Millionen Tschechen an den Gewalttaten gegenüber den Deutschen vor, die während der deutschen Herrschaft im Protektorat Böhmen und Mähren, in irgendeiner Nazi-Gruppierung aktive Mitglieder waren, deren Denunziationen die Verhaftungen von Regimekritikern sowie Juden und Zigeunern zur Folge hatten. Sie wollten ihre unbedingte Vaterlandstreue mit Brutalität gegenüber den Wehrlosen zum Ausdruck bringen.

Die Bewohner der weiter von den Grenzen zum Deutschen Reich als auch nach Österreich befindlichen Gemeinden durften einstweilen bleiben, hatten aber zu dulden, dass fremde Tschechen sich in deren Häuser einrichteten, während die ehemaligen Besitzer bei gutem Willen einen Schlafplatz in Scheuer oder Stall oder gar bei fremden Menschen fanden.

Für die neuen Herren waren die Deutschen kostenfreie Arbeitssklaven, die man auch seelisch wie körperlich straffrei quälen und in das böhmische Landesinnere verschleppen konnten. Oftmals hatten die neuen Besitzer keine Ahnung von Landwirtschaft und waren nur daran interessiert, alles was „nicht niet- und nagelfest“ war auszuplündern und im Inneren der Republik zu verschachern. Die „normalen“ Tschechen bezeichneten diese Räuber als „Goldgräber“.

Und vor allem: Alle die menschenverachtenden Gesetze, die die Nazis im Reichsgebiet erließen und anwandten, setzten auch die Tschechen gegenüber den Deutschen wie Ausgangsverbot, Verbot der Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln, Bürgersteigen, Fahrrädern sowie von Radios und Kamera und vieles andere mehr ein. Selbstredend war der Gebrauch der deutschen Sprache im öffentlichen Raum untersagt. Selbst die von den deutschen eingerichteten KZ wurden von den Tschechen mit der gleichen Bezeichnung übernommen, ehe sie wegen des ausländischen Drucks in „Sammellager“ umbenannt wurden.

Die Sudetendeutschen, die infolge der „wilden Austreibung“ nach Österreich kamen, fanden eine ihnen feindlich gesinnte Bevölkerung vor. Nur sieben Jahr zuvor, hatten die Österreicher mit einem fast hundertprozentigen Votum (mit einem höheren Anteil als die Reichsbürger) für den „Anschluss“ an Deutschland gestimmt. Jetzt sahen sie in den Sudetendeutschen böse und ungebetene Fremde.

In österreichische Zeitungen konnte man vereinzelt über die ankommenden Sudetendeutschen lesen: „Schau’n mer mal, was für ein Gesindel da kommt!“ Die Österreicher wie auch die sowjetische Besatzungsmacht waren bestrebt, die Sudetendeutschen schnellstmöglich in die US-Zone von Deutschland abzuschieben.

Ungarn

Im Gegensatz zu der Tschechoslowakei konnten sich die Volksdeutschen in Ungarn bis zum Kriegsende relativ sicher fühlen. Sicherlich waren Sie beim Einmarsch der Roten Armee oftmals im Kampfgebiet involviert und hatten die gleichen Drangsale zu erleiden, wie alle anderen Deutschen. Das Thema Vertreibung der Deutschen kam erst nach Kriegsende in das politische Kalkül. Und ähnlich wie in den anderen osteuropäischen Ländern, sollte mit dem Bevölkerungstransfer das über mehrere Jahrhunderte gewachsene Deutschtum restlos ausgelöscht werden.

Während der Anteil der Ungarndeutschen im Landkreis Mosbach recht hoch war, spielte diese Bevölkerungsgruppe im Landkreis Buchen eher eine überschaubare und kleinere Rolle. In Erfeld und Bretzingen kamen alle Ungarndeutschen im Mai 1946 aus Großschmieden (ungarisch: Nagykovácsi) aus der Nähe von Budapest.

Sie kamen in ähnlichen Transporten wie die Sudetendeutschen per Güterwagen über Wien nach Seckach und wurden von dort auf die Landkreisgemeinden verteilt (Fortsetzung folgt).