Sankt-Sebastianus-Verein ist Geschichte

Bretzingen. Geschichte ist seit Dienstag der zweitälteste Verein Bretzingens: 100 Jahre und zwei Monate nach seiner Eintragung ins Vereinsregister wurde der Sankt-Sebastianus-Verein aufgelöst. Nachdem die letzte Generalversammlung im Januar 2014 stattgefunden hatte und keine Perspektive zur Weiterführung des Vereins zu erkennen war, entschloss man sich zur Auflösung; zu Liquidatoren wurden Stiftungsrat Horst Saling und der langjährige Schriftführer Robert Lutz bestimmt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Auflösungsversammlung fand nach einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Sankt Sebastian und Vitus statt; der bisherige stellvertretende Vorsitzende Clemens Breitinger leitete den Abend ein. Es folgte der Bericht über den Zeitraum ab 2014: Robert Lutz erinnerte an die Übergabe zweier Spenden an den Kindergarten Bretzingen und die kirchliche Sozialstation Hardheim-Walldürn, aber auch an die jährlichen Zuwendungen der Pfarrei St. Sebastian und Vitus an die Seelsorgeeinheit. Hierbei handelte es sich um den jährlich anfallenden Beitragsanteil, den die Seelsorgeeinheit als einer der Träger turnusmäßig an die Sozialstation zu zahlen hat. Vor der Bildung der Seelsorgeeinheit hatte die Pfarrei den „Vereinsbeitrag“ direkt an die Sozialstation überwiesen.

„Sowohl für die Seelsorgeeinheit als auch im Besonderen für die Pfarrei St. Sebastian und Vitus ist die Übernahme des Beitragsanteils eine finanzielle Entlastung des Pfarreihaushaltes“, betonte Lutz. Die Höhe richtet sich nach der Anzahl der örtlich registrierten Katholiken, wobei ein Abwärtstrend verzeichnet wurde: Waren 2004 noch 383 Katholiken in Bretzingen registriert, sank die Anzahl bis 2020 immer weiter auf zuletzt 310. „Der auf Bretzingen entfallende Mitgliedsbeitrag betrug 2020 pro Katholik 1,55 Euro und somit 480,50 Euro“, bezifferte er.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Nachdem Anja Galm die Finanzen beleuchtet und ihr Berthold Fitz und Berta Hollerbach eine solide Kassen- und Buchführung bescheinigt hatten, dankte der Schriftführer für die gute Zusammenarbeit.

Ausführlich handelte Robert Lutz die Geschichte des Vereins ab, der 1916 ins Leben gerufen und 1922 unter Pfarrer Franz Xaver Mühlhaupt ins Vereinsregister eingetragen wurde. Hauptanliegen war der Dienst für kranke Menschen in Zeiten eher lückenhafter medizinischer Versorgung auf dem Land. In Bretzingen hatten seinerzeit die Bühler Schwestern gewirkt, die der Verein lange Jahre unterstützte. „Der Sankt-Sebastianus-Verein war fester Bestandteil des kirchlichen und gesellschaftlichen Lebens.“ Der Sebastianusverein übernahm später die Trägerschaft für den von Schwester Annemarie und später Schwester Lyra geführten Katholischen Kindergarten, die Nähschule und die örtlich ambulante Krankenpflege. Ganz nebenbei hatten sich die Schwestern um die Kirchenwäsche und den Blumenschmuck in der Kirche gekümmert. „Sie waren lange Zeit die Einzigen, die beim sonntäglichen Hauptgottesdienst die Kommunion empfangen durften“, blickte Lutz zurück.

Auf Pfarrer Mühlhaupt folgten die Pfarrer Franz Jakob Müller, Julius Dörr, Adolf Josef Ehrler, Martens Herkert, Dr. Anton Müller, Karl Bär und ab 1942 Lorenz Henn, dessen Nachfolger 1959 Pfarrer Hermann Heim wurde. Nachdem die Bretzinger Schwesternstation zum 31. Juli 1978 aufgelöst worden war, stand eine Neuorganisation des Vereins an. Man entschloss sich dazu, die auf Geheiß des Hardheimers Clemens Balles neugegründete Kirchliche Sozialstation Hardheim-Walldürn zu unterstützen. Vorsitzender war nach dem Weggang Pfarrer Heims ab 1977 Pfarrer Rudolf Bschirrer (Stellvertreter Bürgermeister Berthold Müller), auf den 1983 Pfarrer Johann Schäfer (Stellvertreter Ortsvorsteher Erich Fitz) und 1995 Pfarrer Franz Lang gefolgt waren; als letzter Vorsitzender fungierte seit 2013 Pfarrer Andreas Rapp. Stellvertreter waren ab 2001 Albert Volk und ab 2004 Clemens Breitinger. Weiterhin arbeiteten im Vorstand über die Jahre und teils langjährig Berthold Uihlein, Amalia Schuh, Anneliese Müller, Regina Keilbach, Albert Löhr, Irmgard Mackert, Günter Schuh, Reinhold Meisel, Robert Lutz, Roland Schuh, Berta Hornbach, Simone Meisel, Beatrix Hotz, Christina Faul, Marlies Häcker, Anja Galm sowie die Kassenprüfer Berthold Fitz und Berta Hollerbach mit. „Waren es 2009 noch 85 Mitglieder, sind es aktuell noch 44 gewesen“, bilanzierte Lutz, der in der Mitgliederversammlung 1986 die Schriftführertätigkeit übertragen bekam. Die meisten Mitgliedschaften endeten durch Todesfälle.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Als letzten Formalakt der Vereinsgeschichte führte Reinhold Meisel die Entlastung des Vorstands durch, ehe statt den Neuwahlen die einstimmige Auflösung des Vereins vollzogen wurde. Ebenso einstimmig wurden Horst Saling und Robert Lutz zu Liquidatoren ernannt.

Das Schlusswort sprach Pfarrer Christian Wolff. Er bekundete sein Bedauern über den „traurigen Anlass“, doch habe der Verein „viel für das soziale Leben Bretzingens bewirkt“ und sei eine „wichtige Säule der Ortsgemeinschaft“ gewesen. Die Ursache der schwindenden Mitgliederzahlen und der Auflösung sah er in rückläufigem Interesse, der bisweilen für Ortsansässige nicht mehr komplett greifbaren Unterstützung außerörtlicher Arbeit und allgemeinem, viele Vereine betreffendem Nachwuchsmangel. Im Namen der Seelsorgeeinheit Hardheim-Höpfingen im Madonnenland dankte er insbesondere Robert Lutz für die bemerkenswerte Arbeit und appellierte zum Beitritt in den ähnlich orientierten Hardheimer Verein „Dienst am Nächsten“. ad