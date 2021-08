Sanierung der B 27: Umleitung eingerichtet

Hardheim. Seit Dienstag wird am zweiten Bauabschnitt der Sanierung der B 27 zwischen Hardheim und Königheim gearbeitet. Deshalb kann die Aral-Tankstelle aus Fahrtrichtung Hardheim nicht angefahren werden.

Die Esso-Tankstelle ist trotz Bauarbeiten an der B 27 erreichbar. © Adrian Brosch

Die Esso-Tankstelle kann zwar angefahren werden, doch gilt das nicht für die benachbarte Norma-Niederlassung und die Straße „Am Hoffenbach“: Dort werden die Anwohner und Kunden innerörtlich über die Riedstraße, die Straße „Am Wurmberg“ und den Friedhofsweg umgeleitet.

Vollsperrung bis 10. September

Der zweite Bauabschnitt soll voraussichtlich am Freitag, 3. September, abgeschlossen sein. In der Folge stehen Restarbeiten an, wobei die Vollsperrung voraussichtlich bis zum Freitag, 10. September, erhalten bleibt. ad