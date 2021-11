Sammlung für Papier und Kleider

Höpfingen. Die nächste Altpapier- und Altkleidersammlung der Ortsvereine von DRK und DLRG findet am Samstag, 6. November, in Höpfingen und Waldstetten statt. Das Sammelgut soll ab 7 Uhr bereitstehen. Die Altkleider sollen in Plastiksäcken verpackt werden. Die Papiersammlung beginnt am Samstag um 8 Uhr. Für Selbstanlieferer stehen Container ab Freitagnachmittag an der Obst- und Festhalle bereit. In Waldstetten steht ein Altpapiercontainer an der Turnhalle. Container zur Ablieferung von Altmetall stehen am Bauhof. Es dürfen dort keine Elektrokleingeräte sowie Elektrogeräte abgestellt werden.

Bei der Altpapiersammlung ist die Anlieferung am Samstag an der Festhalle nur von 8 bis13 Uhr gestattet. Säcke für Altkleidersammlungen gibt es in der Volksbank Franken Raiffeisenstraße 14, Bäckerei Gärtner, Heidelbergerstraße 22, Arztpraxis Dr. Eirich, Am Badenwerk 2, und Elektro Schaborak, Watzlikstraße 12, und im Café „Vola“ in Waldstetten.