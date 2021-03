Hardheim. Mehr als 25 Kinder und Erwachsene beteiligten sich auf Initiative des Odenwaldklubs Hardheim am Samstag an einer Müllsammelaktion. Bestens vorbereitet von Andrea Kaiser, Jugendwartin und Leiterin des Familienwandertreffs, sowie weiterer Vorstandsmitglieder trafen sich die Helfer am Samstag am Sportplatz. Unter Beachtung der Hygieneregeln ging es von dort aus in Kleingruppen los, um an verkehrsarmen oder -freien Stellen im Rahmen des Möglichen für Ordnung und Sauberkeit zu sorgen.

AdUnit urban-intext1

Besonders erfreut war ein Team, als dieses im Bereich der Asylbewerberunterkunft und auf dem Parkplatz vor dem Gewerbegebiet der Hollerbach-Gruppe von Dr. Maximilian Hollerbach mit Anerkennung und Lob für seine Aktivität bedacht wurde.

Weitere Teams waren unter anderem am Parkplatz an der Josefskapelle und im Bereich „Zuckerrübenweg“, in der Gegenrichtung im Bereich um die Rakete und der Friedhofsparkplätze, in der Alten Würzburger Straße in Richtung „Jägersruhe“ sowie an der Gemeindeverbindungsstraße Steinfurt–Schweinberg sowie im Bereich des Bolzplatzes unterwegs.

Es gab wieder allerlei aufzuräumen, wobei die Beobachtung gemacht wurde, dass sich die Zahl großer Gegenstände – wie Autoreifen und Teppiche – im Vergleich zu den Aktionen in vergangenen Jahren reduziert hat; Kleinabfälle, Kunststoffteile und Zigarettenstummel jedoch offensichtlich immer noch unbedacht und sorglos überall in der Landschaft weggeworfen werden

AdUnit urban-intext2

Erleichtert wurden die Arbeiten dank der vom Leiter des Bauhofs, Nico Beyer, zur Verfügung gestellten „Sammel-Werkzeuge“ und der Transportmöglichkeiten.

Auf dem Parkplatz des Sportplatzes führten die einzelnen Gruppen zum Abschluss des Einsatzes ihr Sammelgut zum Abtransport und zur endgültigen Beseitigung auf einem „richtigen“ Müllplatz zusammen. Andrea Kaiser dankte allen Beteiligten für ihren Einsatz. Sie bedauerte den unumgänglichen Verzicht auf den üblichen gemeinsamen Abschluss mit einem Suppenessen, hielt aber für alle eine kleine Alternativgabe bereit. Z