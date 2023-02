Sachschaden bei Unfall

Höpfingen. Ein Verkehrsunfall, der einen Schaden von circa 14 000 Euro nach sich zog, ereignete sich am Sonntagmorgen in Höpfingen. Der 60-jährige Fahrer eines Nissans war gegen 8.40 Uhr im Begriff die Bundesstraße 27, vom Heidingsfelder Weg aus kommend, zu kreuzen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit den VW Polo eines vorfahrtsberechtigten 70-Jährigen, der die B 27 von Höpfingen kommend in Fahrtrichtung Walldürn befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es daraufhin zur Kollision. Das Fahrzeug des 70-Jährigen geriet ins Schleudern und prallte gegen den Mercedes einer 63-Jährigen, die auf der gegenüberliegenden Seite des Heidingsfelder Weg stand. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 14. 00 Euro. Der VW sowie der Nissan waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. pol

