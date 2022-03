„Runder Tisch“ soll Hilfe koordinieren

Hardheim. Der Krieg in der Ukraine war am Montag auch Thema in der Gemeinderatssitzung in der Erftalhalle. Bürgermeister Volker Rohm wollte nicht „einfach so“ in die Tagesordnung einsteigen, ohne auf beängstigenden Ereignisse der letzten Wochen einzugehen.

„Seit der letzten Sitzung am 21. Februar – vor gerade einmal vier Wochen – hat sich die Welt verändert. Uns allen wurde vor Augen geführt, wie brüchig die bis dahin heile Welt in nahezu allen Bereichen durch die Kriegshandlungen Russlands geworden ist“, sagte Rohm. Und weiter: „Plötzlich werden das Kriegsgespenst und die Sorge um den Weltfrieden zur bedrückenden, ja alles erdrückenden Last. Politische Bemühungen auf höchster Ebene konnten nicht verhindern, was wir nun erleben.“

Die Welle der Hilfsbereitschaft sei unterdessen groß, auch in Hardheim und seinen Ortsteilen. Viele Bürger seien schon aktiv und bereit, zu helfen, zu geben und zu versorgen. Damit diese Hilfe auch dort ankomme, wo sie gebraucht werde, hätten sich große Organisationen wie auch unzählige kleinere Gruppierungen bereits vorbereitet. Doch schnell zeige sich, dass manches zwar gut gemeint, aber nicht wirklich die Hilfe sei, die gebraucht werde. „Wohnraum in Sicherheit, geordnete Aufnahme und medizinische Versorgung, Zeit zum Ankommen und Eingewöhnen in einer fremden Welt, sind für die Frauen und Kinder allererste Bedürfnisse. Schutz und Sicherheit, aber auch Respekt und Anerkennung im Umgang miteinander sind das Gebot der Stunde, auch wenn dies manchmal nur schwer zu verstehen ist“, sagte Rohm. Die Mitarbeiter der Verwaltung würden alles tun, was möglich ist. Doch das brauche Zeit, Geduld und Ordnung. Wer Wohnraum zur Verfügung stellen will, könne dies beim Bürgerbüro im Rathaus anzeigen, so Rohm.

Anne Trovato, die gemeinsam mit weiteren Helfern aus Hardheim bereits ein Hilfsnetzwerk gegründet hat, nutzte anschließend die Bürgerfragestunde, um ebenfalls auf den zu erwartenden Flüchtlingsstrom aus der Ukraine hinzuweisen. „Wir müssen jetzt handeln und uns so gut wie möglich vernetzen und organisieren, denn die Flüchtlingszahlen werden deutlich steigen und wir stoßen schon jetzt an unsere Grenzen“, so Trovato.

Bürgermeister Rohm freute sich über das Engagement der Helfer und betonte, dass es bereits eine feste Ansprechpartnerin bei der Gemeinde gebe und man sich in engem Austausch mit den Kreisbehörden befinde. Rohm: „Wir stehen vor einem langen Prozess und bereiten uns möglichst nachhaltig auf die nächsten Wochen vor.“ Geplant sei ein „runder Tisch“, an den man auch Kindergärten, Schulen, Hilfsorganisationen und Helferkreise hole. gf