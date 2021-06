Rund 7000 Euro Mehrkosten für Gemeinde

Erfeld. Die Abteilungswehr Erfeld bekommt ein neues Fahrzeug – das hat der Gemeinderat bereits vor einiger Zeit in seiner Feuerwehrbedarfsplanung beschlossen. Doch mit der Anschaffung des Mittleren Löschfahrzeugs geht ein Problem einher: Aufgrund der fortgeschrittenen Korrosion der Gebäudeeinfahrt am Gerätehaus ist eine Überfahrt mit dem rund neun Tonnen schweren Fahrzeug aus statischer Sicht sehr bedenklich. Das ergaben Voruntersuchungen des Gebäudes bereits 2019, erläuterte Bauamtsleiter Daniel Emmenecker den Sachverhalt in der Gemeinderatssitzung. Aus statischer und wirtschaftlicher Sicht sei die Erneuerung der Einfahrtsplatte die beste Vorgehensweise.

Im Zuge der Vorbereitungen auf die Ausschreibung habe es „vertiefte Untersuchungen“ gegeben, die ein weiteres Problem ans Tageslicht gebracht haben: Auch die Deckenplatte kann die erhöhten Radlasten des neuen Feuerwehrfahrzeuges nicht standhalten. „Wir haben Probeöffnungen der Hohlkörperdeckenplatte gemacht. Dabei wurde festgestellt, dass in den etwa zehn Zentimeter Aufbeton der Deckenplatte keine Bewehrung vorhanden ist“, so der Bauamtsleiter. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, die Deckenplatte zu ertüchtigen. Der Aufbeton und ein Stück der Hohlkörperwand werden abgenommen und mit Beton aufgefüllt. Ein Teil der Deckenplatte wird dadurch erneuert.

Auf die Gemeinde kommen deshalb Mehrkosten von rund 7000 Euro zu, die aber, wie sich die Verwaltung und auch die Gemeinderäte einig sind, in die Hand genommen werden sollten. Zudem habe sich die Abteilungswehr Erfeld bereit erklärt, bei den Arbeiten mitzuhelfen, wodurch Geld eingespart werden kann.

Die Firma Link aus Walldürn sicherte sich zum Angebotspreis von rund 57 000 Euro den Auftrag.

