Rund 50 Kinder waren beim DRK in Hardheim zu Gast

Hardheim. Der Startschuss für die diesjährige Sommerfreizeit der DLRG-Ortsgruppe Hardheim fiel am Montag. Nach dem Kennenlernen machten sich rund 50 Kinder und Jugendliche mit zwölf Betreuern der DLRG auf den Weg zum Vereinsheim des Deutschen Roten Kreuzes an der Querspange.

Damit wollte man die guten, freundschaftlichen Verbindungen zwischen beiden „Blaulicht“-Organisationen unterstreichen, zugleich aber auch den Teilnehmern der Freizeit die Möglichkeit geben, mehr Informationen über die Arbeit des DRK zu erhalten.

In fünf Gruppen mit jeweils zehn Jugendlichen wurden das Vereinsheim und die Fahrzeughallen bestaunt und anschließend auf dem Freigelände des DRK ein Parcours mit fünf Stationen durchlaufen.

Namensschilder gestaltet

Dabei durften die Teilnehmer eigene Namensschilder gestalten und sich gegenseitig bekanntmachen. Sigrid Albrecht gewährte den Kindern und Jugendlichen einen Einblick in Ersten Hilfe. Es wurden verschiedene Verbände angelegt und kleine Hilfeleistungen an „Verletzten“ erbracht.

Bei einer weiteren Station stand die Geschichte des Roten Kreuzes im Mittelpunkt und es gab Informationen zu den Genfer Konventionen.

Anschließend stand ein „Stadt, Land, Fluss“-Spiel auf dem Programm. Und bei einem Slalom-(Skelett-)lauf wurde anatomisches Wissen abgefragt.

Den Abschluss bildete die Vorstellung des Fuhrparks des DRK-Ortsvereins auf dem Hof.

Blick in die Fahrzeuge

Dort gesellten sich auch der Rettungswagen sowie der Notarzteinsatzwagen der Rettungswache Hardheim dazu. So konnten die Kinder erleben, was in den Fahrzeugen, die sie allesamt auf Hardheims Straßen schon gesehen hatten, steckt und welche Hilfe damit geleistet werden kann. Nach diesem interessanten und kurzweiligen Tag wurden alle Teilnehmer der DLRG-Ferienfreizeit mit einem kleinen Präsent nach Hause entlassen und von ihren Eltern abgeholt.

Vom DRK-Ortsverein engagierten sich bei der Durchführung des Informationstages Ayleen Adelmann, die zusammen mit Lisa Senner das Programm erarbeitet und geleitet hatte, sowie Helmtrud Englert, Hannelore und Wendelin Gärtner, Vera Stolzenberger und Sebastian Trabold.

Mit von der Partie waren darüber hinaus Sigrid Albrecht (Osterburken) sowie Frank Götz, Sven Balabajew und Antonia Lang von der DRK-Rettungswache Hardheim. hs