  Rund 100 Bilder schmücken Tor der Schweinberger FG-Scheune

Schweinberg. In der vergangenen Woche starteten die Verantwortlichen der FG „Lustige Vögel“ einen Aufruf auf ihrer Facebook-Seite und in den Fränkischen Nachrichten: Sie wollen einen etwas anderen Fastnachtsumzug starten, und dafür sollten die Mitglieder der Fastnachtsgesellschaft Bilder von sich im „LuVö-Kostüm“ einschicken, egal ob aus dem heimischen Wohnzimmer oder von Umzügen aus den vergangenen Jahren. Die eingeschickten Bilder wurden ausgedruckt, einlaminiert und am Tor der FG-Scheune in der Ortsmitte aufgehängt. Die FN waren am Donnerstagnachmittag dabei, als der Vorsitzende Christian Würzberger weitere Schnappschüsse am Scheunentor befestigte. „91 Bilder hängen mittlerweile dort“, sagt Würzberger. Die „100“ sollen auf jeden Fall noch „voll gemacht“ werden. Bild: Maren Gress