Römerpfade werden realisiert

Hardheim. Die vom Odenwalklub geplanten Vorhaben werden durch die Corona-Pandemie weiterhin negativ beeinflusst, wie Bezirksleiter Josef Eck vom Bezirk 7 des Gesamt-Odenwaldklubs in seinem aktuellen Rundschreiben wissen lässt.

So muss die auf den 23. April verschobene Frühjahrstagung des Bezirks 7 erneut abgesagt werden. Sie ist nun als Herbsttagung für den 15. Oktober vorgesehen. Weiterhin geplant sind stattdessen die Odenwälder Wandertage in Bruchsal mit allen Ortsgruppen des Odenwaldklubs.

Ob die gemeinsamen Busfahrten allerdings realisiert werden, wird sich erst im Mai entscheiden. Wenn bis 20. Mai erkennbar ist, dass gemeinsame touristische Busfahrten wieder möglich sind, wird der Bezirksleiter über den möglichen Einsatz informieren. Sollten diese nicht möglich sein, werden individuelle Fahrten mit Pkw ins Auge gefasst.

Weiterhin ausfallen müssen geführte Gruppenwanderungen des Wanderklubs. Es ist noch nicht absehbar, wann solche wieder stattfinden können. Bereits abgesagt wurden die Etappenwanderungen auf dem Jahreswanderweg HW 26 , dem 6-Täler-Weg und die vorgesehene Etappe von Amorbach bis Walldürn am 26. September. Die Wanderung auf dem Jahreswanderweg werde 2022 wieder neu aufgenommen, wenn die Situation dies zulässt.

Ebenfalls abgesagt sind die Workshops des Odenwaldklubs für den Zukunftsdialog am 24. April und am 8. Mai, über deren spätere Realisierung vom Hauptverein informiert wird. Trotz Corona realisiert werden die in einigen Kommunen konkret beschlossenen Römerpfade (Rundwanderwege), die auch vom OWK markiert werden. Es geht dabei um Römerpfade wie den Komfort-Wanderweg (Walldürn), den Traumtour-Wanderweg Buchen und den Traumtour-Wanderweg Osterburken. Z