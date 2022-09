„Rocktober“ mit Black Shuck bietet Musikklassiker

Höpfingen. Am 21. März 2020 wollte „The First Generation of Number Nine“ ein grandioses Abschiedskonzert in der Höpfinger Obst- und Festhalle geben. Coronabedingt musste dieses abgesagt werden.

Da die Gruppe „Number Nine“ am 20. September 2021 ihre Auflösung bekanntgegeben hat, kann ein Ersatztermin mit „The First Generation“ nicht stattfinden. Allerdings hat der TSV Höpfingen mit der seit 2009 bestehenden Band „Black Shuck“ adäquaten Ersatz gefunden.

Somit dürfen sich die Besucher am Samstag, 22. Oktober, auf jede Menge Rock-Klassiker der 70er, 80er und 90er freuen. Bereits erworbene Eintrittskarten für „Number Nine“ behalten ihre Gültigkeit; Restkarten sind über die E-Mail-Adresse hoepfingen-n9@web.de erhältlich.

Pro verkaufter Eintrittskarte (zu jeweils zwölf Euro) geht ein Euro an die Initiative Pro Bad Höpfingen zur Erhaltung des Höpfinger Hallenbades. ad