Restaurant mit Sternen

Hardheim/Wertheim. 50 Jahre „Schweizer Stuben“: Ein Jubiläum, das es zu feiern galt. Ein halbes Jahrhundert, nachdem der Frankfurter Unternehmer Adalbert Schmitt die „Schweizer Stuben“ eröffnet hatte, trafen sich 60 „Ehemalige“ im Würzburger „Weingut am Stein“ – mit dabei war neben Kochlegende Dieter Müller, Fernsehkoch Johann Lafer, Hans Stefan Steinheuer und Michael Baader auch Armin Münster.

Impulsgeber war Georg Röder: Mitte der 80er-Jahre war er „Commis de cuisine“ im Nobelrestaurant, in dem ab 1972/73 Jörg und Dieter Müller moderne französische Küche („nouvelle cuisine“) etablierten – - mit Erfolg: Zuvor hatten Schweizer Köche typisch eidgenössische Gerichte zubereitet, ehe mit den Müllers der Höhenflug begann.

Extrem hochwertig wollten sie kochen, fein und innovativ. Dafür hatten sie einige Hürden zu meistern: „Unser Problem war: Wo lassen sich in dem 700-Einwohner-Dörfchen Bettingen erstklassige Mitarbeiter finden, die diesen Weg mitgehen? Und wo bekomme ich erstklassige Produkte, ohne die Top-Gastronomie undenkbar wäre?“, erinnert sich Dieter Müller. Aus ganz Europa kamen die Rohprodukte in die „Schweizer Stuben“ – per Spedition, per Chauffeur oder mit der Eisenbahn. Der Erfolg gibt den Müllers Recht: Mitte der 1970er-Jahre nimmt der Höhenflug Fahrt auf; 1974 erhalten die „Schweizer Stuben“ den ersten Stern im Guide Michelin, 1977 folgt ein Zweiter. Auch der Gault-Millau und der „Feinschmecker“ verleihen dem Restaurant Höchstnoten – - nicht zuletzt wegen Dieter Müllers Fischgerichten.

Mit jungen, motivierten Köchen wagt er sich an bemerkenswerte Kreationen, die den Ruf der „Schweizer Stuben“ weiter ausbauen. „Der Teamgeist war unser Erfolgsgeheimnis. Die Arbeit mit den Lehrlingen, der respektvolle Ton untereinander. Jeder schultert die Verantwortung, die er packen kann – das baut auf und bringt Erfolg“, betont Dieter Müller stolz. Georg Röder und Armin Münster bestätigen das: „Es war eine eingeschworene Gemeinschaft absoluter Könner. Sehr kollegial, arbeits- und ergebnisorientiert. Tagsüber haben wir gearbeitet wie die Verrückten, abends haben wir gefeiert!“. So gut ausgebildet, errangen sie nach ihrer gemeinsamen Zeit mehr als 40 Michelin-Stern: Die Sterne der Schweizer Stuben leuchten immer noch, obwohl das Restaurant bereits 2004 schloss. Wolfgang R. Jandl/ad