Höpfingen. Rekordverdächtige 47 Ehrungen umfasste am Sonntag die Jahreshauptversammlung der SoVD-Ortsgruppe Höpfingen. Im Gasthof „Zum Ochsen“ zeichnete Vorsitzender Leopold Lokotsch dabei nicht nur Engagierte aus, sondern verabschiedete gleichsam den diensthabenden SoVD-Rechtsanwalt Jürgen Nesweda. Er hatte mehr als 20 Jahren lang Rechtsberatungsstunden in Höpfingen abgehalten und vielen Ratsuchenden geholfen.

Nach Begrüßung und Totengedenken führte Leopold Lokotsch durch den Tätigkeitsbericht. In diesem wurde ersichtlich, dass der SoVD auch in der Corona-Zeit nicht untätig gewesen war: Zwar wurden Vorstandssitzungen und Informationsnachmittage abgesagt und fand auch die Rechtsberatung nur in abgespecktem Umfang statt, doch gratulierte man zahlreichen Jubilaren und besuchte auch außerorts manche Veranstaltung. Erfreut zeigte er sich über die inzwischen 393 Mitglieder – eine gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhte Zahl.

Über die Einnahmen und Ausgaben informierte Schatzmeisterin Karin Lokotsch, der die Revisoren Detlef Köhler und Irmgard Neubauer einwandfreie Buchführung bescheinigten. Das wiederum legte den Grundstein für die Entlastung, die Bürgermeister Hauk mit seinem Grußwort verband. Er lobte den SoVD als „qualifizierte Anlaufstelle vor Ort“ und stufte die Rechtsberatung als „wichtiges Medium“ ein. Wenngleich die Corona-Pandemie manches ausgebremst und gerade die Vereine schmerzhaft getroffen habe, könne man nun wieder Kurs auf einen Neustart nehmen und diesen mit Leben erfüllen.

Die Neuwahlen bestätigten die Amtsinhaber in ihren Funktionen: Sowohl Vorsitzender Leopold Lokotsch als auch dessen Stellvertreter Gerhard Frisch, Schatzmeisterin und Schriftführerin Karin Lokotsch, die Beisitzerinnen Inge Frisch und Hildegard Hauck sowie die Revisoren Irmgard Neubauer und Detlef Köhler wurden wieder gewählt.

Qualifizierte Anlaufstelle

Nach den Wahlen dankte der neue und alte Vorsitzende allen Aktiven, die sich selbst durch die Pandemie nicht den Mut nehmen ließen. So äußerte er für die Zukunft die Hoffnung, „dass das Virus uns nicht erneut einen Strich durch die Terminrechnung macht“. Bevor man zum gemütlichen Teil überging, verabschiedete Leopold Lokotsch noch Rechtsanwalt Jürgen Nesweda. Über zwei Jahrzehnte hinweg war er zur monatlichen Rechtsberatung nach Höpfingen gekommen, trat bereits Ende 2021 seinen Ruhestand an und wurde mit einem Präsent verabschiedet. Als Nachfolger wird Sozialberater Dario Becci fungieren. ad