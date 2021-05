Regionale Produkte zur Stärkung in den Pausen

Neckar-Odenwald-Kreis. Die erste von fünf Vespertouren des Naturparks Neckartal-Odenwald findet am Sonntag, 6. Juni, statt. Sie wird Genuss auf verschiedenen Ebenen miteinander kombinieren: Regionale Köstlichkeiten verschmelzen mit Natur und Landschaft sowie mit Wandern, Bewegung und Entspannung.

Über den Online-Shop des Naturparks können Interessierte eine mit lokalen Leckereien zum Sofortverzehr gefüllte Vespertasche buchen. Beim Direktvermarkter ihrer Wahl holen sie die Tasche mit hofeigenen Produkten am gebuchten Termin ab.

Ein lokaler Wandervorschlag, der ab Hof startet, wird der Tasche ebenfalls beiliegen. So lassen sich während einer Pause in entspannter Atmosphäre regionale Produkte kosten.

Produkte regionaler Direktvermarkter sind nicht nur eine Gaumenfreude, sondern schonen durch kurze Transportwege auch Umwelt und Klima. Die regional wirtschaftenden Betriebe erhalten durch ihre Arbeit die uns vertraute Kulturlandschaft. Für Verbraucher garantieren sie Frische und Qualität. Umgekehrt ist jeder Kauf soziales Engagement, das die in Baden-Württemberg typischen kleinbäuerlichen Strukturen unterstützt.

Folgende Betriebe bieten am 6. Juni Vespertaschen an: Bäckerei Englert, Elztal; „Es-Cider-Haus – Frucht im Glas“, Waldbrunn; Fritzebeck, Seckach; Hof Edelmann, Waldbrunn; Leon Scholl Direktvermarktung, Mudau (Taschenausgabe in Eberbach); Lauers Grünkern, Walldürn; Mathias und Lukas Berberich GbR, Hardheim, und Weingut Uhler & Blank, Sinsheim (Taschenausgabe in Eschelbronn).