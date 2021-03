Hardheim. Bei der Aktion „Ich schenk’ dir einen Gottesdienst“ wurde zum Weihnachtsfest eine Geschenktüte mit Impulsen zu den Christtagen und dem Jahreswechsel, von den Erstkommunikanten der Seelsorgeeinheit gebastelten Teelichtern, einer Audio-CD und von Kindergartenkindern gestalteten Schmuckbildern zusammengestellt. Das Angebot richtete sich an Menschen, die sich mit interaktiven Online-Angeboten schwer tun. Am Dienstag wurde der erwirtschaftete Erlös übergeben.

AdUnit urban-intext1

Gemeindereferentin Claudia Beger und Gemeindeassistentin Leonore Kern übergaben zum Einen eine Spende über 500 Euro an den Caritasladen Buchen, der durch Peter Zimmermann vertreten wurde. Die Spende wurde in Form von Lebensmitteln überreicht. „Diese wurden bewusst in regionalen und ortsansässigen Betrieben gekauft und dem Laden zur Verfügung gestellt, damit ein Teil der Spenden Corona-bedingt vielleicht geschwächten Selbstständigen hilft und über den Caritasladen der Not vor Ort begegnet“, begründete Beger.

Peter Zimmermann dankte für die Spende und freute sich über die Solidarität mit nicht unbedingt auf der Sonnenseite des Lebens stehenden Menschen. „Der Laden wird gelegentlich durchaus auch von Personen aus der Seelsorgeeinheit aufgesucht“, bestätigte Zimmermann.

Weitere 500 Euro gehen an das Deutsche Aussätzigen-Hilfswerk (DAHW) und dort konkret an ein Projekt, das im Nordwesten Äthiopiens unter dem „One Health“-Ansatz den Lebensunterhalt der sehr armen Landbevölkerung zu sichern versucht und auf das nötige Gleichgewicht zwischen Umwelt, Mensch und Tier aufmerksam macht.

AdUnit urban-intext2

Dazu gehören auch die Trinkwassersicherung über Brunnen sowie die Bereitstellung von Nahrungsmitteln, wobei die aktuelle Corona-Pandemie sich auch hier bemerkbar mache. ad