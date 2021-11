Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Nachdem Unbekannte „zugeschlagen“ haben - Reparaturarbeiten an der Josefskapelle in Hardheim laufen Regenrinne an Hardheimer Josefskapelle wird instand gesetzt

Wer dieser Tage an der Josefskapelle vorbeifährt, dem fällt sicher ein beidseitig an der 1718 erbauten Kapelle montiertes Gerüst auf.