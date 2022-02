„Regenerative Landwirtschaft hat uns überzeugt“

Gerichtstetten. Was ist regenerative Landwirtschaft? Welche Vorteile bietet sie Landwirten und Verbrauchern? Diese Fragen klärte am Montag die lehrreiche Führung durch Hofladen und Betrieb von Matthias Heilig und Jenny Damico in Gerichtstetten. Hinter die Kulissen blickten auch Bürgermeister Volker Rohm und MdL Peter Hauk, Minister für Ernährung, Ländlicher Raum und Verbraucherschutz.

Wie Matthias Heilig nach kurzer Begrüßung erläuterte, sei man vor nunmehr drei Jahren auf die regenerative Landwirtschaft gestoßen. „Sie hat uns von Anfang an überzeugt. Langfristig können wir als Hof nur überleben, wenn wir nicht gegen die Natur arbeiten, sondern mit der Natur“, betonte der staatlich geprüfte Techniker für Landbau.

Biologische Vielfalt

So werden Mineraldünger und Pflanzenschutzmittel durch Komposttee, Gesteinsmehl, Pflanzenkohle und effektive Mikroorganismen ersetzt: Die regenerative Landwirtschaft orientiert sich an natürlichen Systemen, die sich durch ausgeprägte biologische Vielfalt, gute Austauschkapazität und hohe Speicherfähigkeit selbst regenerieren kann. „Ressourcen auf- statt abgebaut“, ließ Matthias Heilig wissen und verglich den Boden mit dem „Magen“ einer Pflanze: „Sie kann sich alle benötigten Nährstoffe in richtiger Menge selbst aus dem Boden ziehen, weil das Bodenleben durch die richtige Nahrung ins Gleichgewicht gebracht wird“, zeigte er auf.

Gleichsam könne gesunder Boden mehr Wasser und Nährstoffe speichern, so dass er resistenter mit Wetterextremen umgeht „Auf der anderen sinkt der Druck durch Unkraut, Schädlinge und Krankheiten. Die mechanische Bearbeitung wird einfacher, die Erntequalität hingegen hochwertiger“, informierte er.

Hilfe zur Selbsthilfe

Besonders positiv sei die „Hilfe zur Selbsthilfe“, die den Landwirt unabhängiger von großen Konzernen mache. „Während die konventionelle Landwirtschaft Resistenzen bildet und jährlich weitere neue Pflanzenschutzmittel erfordert, regt der regenerative Anbau natürliche Prozesse an und unterstützt sie mit der Zeit immer weniger – weil sie dann zu Selbstläufern werden“, erklärte er und hob die flexiblere Anpassung einzelner Maßnahmen bezüglich Anbau oder Tierhaltung hervor.

„Selbst im Garten können wir beobachten, wie positiv sich Komposttee, effektive Mikroorganismen und die dicke Mulchschicht auf Boden und Pflanzen auswirken“, fuhr Heilig fort. Die Umstellung von konventioneller auf regenerativer Landwirtschaft sei als Prozess anzusehen, bei dem jede Veränderung neue Voraussetzungen schafft und darauf abgestimmte Maßnahmen bedingt.

„Ein großer Teil unserer Arbeit besteht darin, die ‘Sprache der Pflanzen und Böden’ zu verstehen und ihr zu vertrauen“, schilderte er. Trotz gelegentlicher Tiefschläge verfolge man das Konzept aus Überzeugung und im festen Glauben an seine Zukunftsfähigkeit.

„Unser Motto lautet: Ist der Boden gesund, ist die Pflanze gesund, is(s)t der Mensch gesund – wir lassen die Natur einfach machen und hoffen, mit unserem Wirken anderen Interessierten Erfahrungswerte vermitteln können“, verdeutlichte seine Partnerin Jenny Damico, mit der er den Ackerbaubetrieb in dritter Generation führt.

Bei der anschließenden Vorführung zeigten die beiden den im Dezember eröffneten Hofladen, der eine Fülle regionaler Produkte aus „Karschdäide“ und unmittelbarer Umgebung offeriert. Dazu zählen neben selbst geernteten Äpfeln und eigenem Saft auch Mehl aus der Hardheimer Steinemühle, die man mit Getreide beliefert.

Wild aus heimischen Wäldern, Naturseifen aus Altheim und Erzeugnisse der Sindolsheimer Kirchenkäserei sowie geschmackvolle Dekoartikel des Gerichtstetteners Michael Hock und die „Hauptsache Odenwald“-Bücher runden das Angebot ab.

„Hinter allen Artikeln steht der regionale Gedanke“, bemerkte Jenny Damico. Das mit Douglasienholz aus Gerichtstettener und Erfelder Wald vertäfelte Ladengeschäft ist rund um die Uhr geöffnet und wurde durch die Leader-Aktionsgruppe Regionalentwicklung Badisch-Franken gefördert.

Ergänzt wird es durch die kostenlose E-Bike-Ladestation und das offene Bücherregal.

Nach kurzer Verköstigung präsentierten Jenny Damico und Matthias Heilig mit viel Fachwissen die Unterschiede und Eigenschaften geläufiger Kartoffelsorten und die Verfahrensweise ihrer Rapsölpresse.

Minister Peter Hauk zeigte sich angetan: Er bezeichnete die regenerative Landwirtschaft als „zukunftsweisende und richtige Entscheidung“ der Familie Heilig/Damico und lobte auch den liebevoll eingerichteten Hofladen. Dieser, so der CDU-Politiker, sei ein „gutes Instrument dafür, das Bewusstsein für den hohen Wert und die Güte regional erzeugter Lebensmittel zu schaffen“. Das bestätigte auch Bürgermeister Volker Rohm.