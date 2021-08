Radtouren im September

Hardheim. Der Verein Mühlenradweg Erftal führt wieder Touren durch. Sie sind für Pedelec-Fahrer sowie Fahrradfahrer mit guter Ausdauer geeignet. Es wird in normaler Alltagsgeschwindigkeit gefahren und regelmäßig Pausen gemacht, auch eine Einkehr ist vorgesehen. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gefahren wird auf Radwegen, Feld- und Waldwegen, die größtenteils asphaltiert sind, sowie auf wenig befahrenen Straßen. Das Tragen eines Fahrradhelmes wird vorausgesetzt, ebenso sind die geltenden Corona-Regeln und die Anweisungen der Tourenleiter zu beachten. Kurzfristige Änderungen, beziehungsweise Absagen der jeweiligen Tour, insbesondere bei extrem schlechter Witterung, sind möglich. Die folgenden Termine sind geplant.

Donnerstag, 2. September: Tour ins Taubertal über Gerichtstetten, Buch, Boxberg an Beckstein vorbei nach Lauda. Die Abfahrt ist um 9 Uhr am Schlossplatz in Hardheim. Der ursprünglich für 5. September vorgesehene Termin für die Tour ins Taubertal wurde auf diesen Termin vorverlegt.

Dienstagsradtouren: jeden Dienstag, Abfahrt ist um 17 Uhr bei der Sporthalle für alle interessierten Pedelec-Fahrer und Radfahrer. Gefahren werden Touren von 25 bis 30 Kilometer mit anschließendem gemütlichem Abschluss in einer Gaststätte. Neueinsteiger können sich unter ig-muehlenradweg@gmx.de anmelden oder einfach mit dem Pedelec oder Fahrrad dienstags zur Sporthalle kommen.

