Radtour führte die 29 Teilnehmer ins Maintal

Hardheim. 29 Radler aus Hardheim und der Umgebung starteten am Donnerstagmorgen auf Initiative des Vereins Mühlenradweg Erftal vom Hardheimer Schlossplatz in Richtung Wertheim. Abseits der verkehrsreichen Straße führte die Fahrt überwiegend auf asphaltierten Wegen, über Steinfurt in Richtung Wertheim, um möglichst verkehrssicher ins Maintal zu gelangen und dabei die Schönheit der Natur zu genießen. An den Meßhöfen vorbei, über Sonderriet nach Boxtal und dann am Main entlang mit Blick auf die Stadtprozelter Burg, am Mondfelder See vorbei, führte der Weg nach Bestenheid, wo sich die Radgruppe bei einer Einkehr im Löwenbiergarten stärkte. Von Wertheim aus radelten die Teilnehmer dann über den Taubertal-Radweg nach Bronnbach und über Waldwege Richtung Külsheim. Nach einem Halt an einer Kapelle führte die Fahrt dann unter den Külsheimer Weinbergen über Steinfurt und Rüdental zurück nach Hardheim, wo die Radler in geselliger Runde den Tag Revue passieren ließen.

Hinsichtlich der Wegeverbindungen zum benachbarten Main-Tauber-Kreis sahen die Radler allerdings noch erhebliches Verbesserungspotential, vor allem zwischen dem Weiher Rüdental und Steinfurt. Aber auch was die Verkehrssicherheit betrifft, gäbe es relativ einfache Möglichkeiten, Verbesserungen für den immer mehr zunehmenden Radverkehr und vor allem für eine bessere Vernetzung und Verbindung der Ortschaften, insbesondere auch kreisübergreifend, zu schaffen.

Hierbei sei vor allem der neben der L 508, vom Zigeunerstock in Richtung Steinbach verlaufende Feldweg erwähnt, der etwa 500 Meter vor Steinbach in die Landstraße mündet und die Fahrradfahrer auf die Landstraße leitet. Eine Fortsetzung des Weges bis zum Ortseingang Steinbach wäre eine erhebliche, sicherheitsrelevante Verbesserung, so die einhellige Meinung der Radler. Der Verein Mühlenradweg Erftal nahm die Anregungen auf und setzt sich auch weiterhin zum Ziel, auf Sicherheitsmängel und Verbesserungsmöglichkeiten für den immer mehr zunehmenden Radverkehr hinzuweisen und entsprechende Feststellungen mit den betreffenden Kommunen zu kommunizieren.

Im Namen des Vereins bedankte sich Vorsitzender Manfred Böhrer bei den Teilnehmern für ihr diszipliniertes Fahren in der Gruppe, sowie bei Manfred Merkert, Franz Nachtnebel und Kurt Saffri für die Unterstützung und sichere Begleitung der Tour.

