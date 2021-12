Radfahren für den guten Zweck

Hardheim/Dornberg. Der aus Hardheim stammende Frederik Böna plant wieder eine Spendenaktion, dieses Mal zusammen mit seinem Radsportteam, das zum Hardheimer Verein FSV Dornberg gehört. „Wir, das Team mb-rad-sport Racing, werden in Kooperation mit RehaMed Sinsheim am 19. Dezember eine Zwölf-Stunden Spendenaktion auf der Radsportplattform Zwift veranstalten. Start wird um 8 Uhr sein, Ende um 20 Uhr. Ziel ist es, mit möglichst vielen Teilnehmern viele Kilometer und natürlich auch viele Spendengelder zu sammeln. Diese sollen anschließend dem Deutschen Kinderhilfswerk, konkret dem Projekt zur Bekämpfung von Kinderarmut, zugutekommen.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für die aktive Teilnahme an der Aktion braucht man einen Zwift Account und spendet mindestens zehn Euro an das Deutsche Kinderhilfswerk. Den Nachweis über die Spende schickt man per E-Mail an f.boena@web.de – und folgt ihm anschließend auf Zwift, um eine Einladung zum Meet-Up zu erhalten.

Darüber hinaus kann über folgenden Link gespendet werden: https://www.dkhw.de/spenden/eigene-spendenaktionen-starten/eigene-spendenaktion-starten/?12h-zwift-spendenaktion/