Projekt „Viva la Musica“ auf Zielgeraden

Waldstetten. Ohne Musik ist alles nichts – so hieß es in der Einladung, die Mitte Februar an alle Blasmusik begeisterten Quer- und Wiedereinsteiger im Umkreis von Waldstetten zur Teilnahme am Projekt „Viva la Musica“ ausgesprochen wurde. Die Musikkapelle wollte Blasmusik aktiv gestalten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Projektziel war die Mitwirkung bei der musikalischen Abendgestaltung des gleichnamigen Sommerfestivals „Viva la Musica“. Sieben Projektmusiker ergriffen diese Chance und nutzen seit März die Proben mit den Aktiven der Musikkapelle Waldstetten.

Vorsitzender Alexander Wörner zeigt sich zufrieden ob des Zuspruchs: „Heutzutage ist es nicht mehr selbstverständlich, dass man in seiner Freizeit Vereinspflichten eingeht.“ Umso mehr freue er sich über jeden einzelnen Projektteilnehmer. „Die unterschiedlichen Instrumente fördern das Klangbild und eröffnen neue Möglichkeiten für Musikstücke“, so Dirigent Simon Blau. Gerade im Zusammenspiel mit der neuen PA-Anlage können auch Tasten- und Saiteninstrumente gut integriert werden.

Mehr zum Thema Serenade Musikgenuss im Grünsfelder Schlosshof Mehr erfahren

In vier Monaten wurde mit Polka, Schlager, Rock & Pop ein buntes Programm aus verschiedenen Stilrichtungen der Blasmusik zusammengestellt. Das Highlight war ein Probenwochenende in Dinkelsbühl. „Das hat uns viel gebracht, da die Musiker raus aus dem Alltag waren und sich voll auf die Probearbeit fokussieren konnten“, äußert Simon Blau. „Die Möglichkeit, in der Gruppe zu musizieren nutze ich gerne und fühle mich als Projektteilnehmer gut aufgenommen. Es ist immer eine gute und lustige Stimmung in der Probe“, so das positive Feedback einer Projektmusikerin. „Es ist auch schön zu sehen, in welch kurzer Zeit die Projektteilnehmer sich in das Orchester integriert haben“, so Alexander Wörner und ergänzt, „man spürt, dass sie mit Spaß dabei sind und sich auch in der Gemeinschaft wohl fühlen.“ Das lässt ihn hoffen, dass der ein oder andere künftig für weitere Projekte zur Verfügung steht oder gar als aktives Mitglied in die Musikkapelle eintritt.

An erster Stelle steht für alle Projektbeteiligten jetzt erst einmal die Vorfreude auf das langersehnte Ziel – den Auftritt am Samstagabend beim Sommerfestival „Viva la Musica“. „Dank gezielter Förderung durch das bundesweite Programm „Impuls“ wagten wir mit dem Projekt nach zwei schwierigen Jahren wieder den musikalischen Neustart – und es hat sich gelohnt“, so Wörner. Der am Sonntag in Zusammenarbeit mit der Pfarrgemeinde stattfindende Open-Air-Gottesdienst sowie ein Gastauftritt der Musikfreunde der Orchestervereinigung Calmbach aus dem Schwarzwald sind weitere Bestandteile des Projekts.