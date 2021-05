Polizei löst Grillparty auf

Külsheim. Mehr als zwei Dutzend Personen fanden sich am Samstagmittag zu einer Grillparty in Külsheim ein, woraufhin diese durch die Polizei aufgelöst wurde. Gegen 13.30 Uhr meldeten laut Polizeiangaben mehrere Zeugen, dass auf dem Gelände eines Vereins in der Hauptstraße unzählige Personen gemeinsam grillen würden.

Als Polizisten vor Ort eintrafen, stellten sie hinter einem Sichtschutz, der zur Straße aufgebaut war, 29 Personen fest, die gemeinsam grillten. Aufgrund der aktuellen Corona-Regelungen wurde die Party aufgelöst. Sämtliche Personen kamen der Aufforderung der Polizeibeamten nach. Alle Besucher müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.