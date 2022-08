Buchen. Kunstfreunde sollten sich den 3. September im Kalender anstreichen: An jenem Tag wird die Buchener Kunstausstellung eröffnet. Nach zweijähriger „Corona-Pause“ werden die Künstler aus der Region rund um Buchen zum Schützenmarkt einen Einblick in ihr reichhaltiges Schaffen geben. In diesem Jahr sind wieder neue Künstler mit dabei und werden den Schützenmarkt mit Ihren Werken bereichern.

Christine Böhrer als Sprecherin der Buchener Kunstausstellung, welche die Künstler betreut und die Ausstellung organisiert, freut sich in diesem Jahr über 40 Jahre Kunstausstellung und lädt zu einem Besuch in die Ausstellung ein: „Ich freue mich sehr darüber, dass so viele Künstler teilnehmen!“

Polizei stellt im Foyer der Stadthalle aus Im Foyer der Stadthalle findet in diesem Jahr die Ausstellung der Polizei statt. Diese ist an den Wochenenden geöffnet. Programmpunkte sind am 4. September Einstellungsberatung der Polizei; am 11. September um 13.30 Uhr und um 15.30 Uhr Kindertheater „Das Kleine Zebra“ für Kinder von fünf bis neun Jahren. Als Ausstellungsschwerpunkte werden folgende Einblicke gegeben: Einbruchschutz, Generation 60 plus, Pedelec, Das Kleine Zebra, Rauschbrille Alkohol/Drogen, VR-360 Grad-Blick-Brille, Reaktionstestgerät und Einstellungsberatung. ad

40 Jahre Kunstausstellung – und wieder wird der Schützenmarkt zu einer Plattform der Kreativität. Das breitgefächerte Spektrum bietet einen Treffpunkt sowohl für anspruchsvolle Kunstliebhaber als auch für Hobbykünstler und Kunstfreunde, die sich hier Anregungen für das eigene Wirken holen wollen. „Das Geheimnis des langanhaltenden Erfolges der Künstler rund um Buchen besteht darin, sich in jedem Jahr neu zu finden, neu zu gestalten, mit neuen Künstlern und neuen Ideen aber auch mit alten, bisher dabei gewesenen Künstlern, welche immer wieder auch mit neuen Ideen überraschen“, so Christine Böhrer.

Großer Wert wird darauf gelegt, dass alle Kunsthandwerke sind selbst hergestellt und gefertigt werden: Es zählt vor allem die Originalität der dargestellten Werke. Auch in diesem Jahr sind wieder neue Künstler dabei, die ihre hochwertigen und formschönen Kreationen präsentieren.

Folgende Aussteller sind heuer mit von der Partie und freuen sich auf zahlreiche Besucher: Susi Arndt (Puppenbekleidung), Helena Palzer (Acryl- und Ölmalerei), Gertraud Eichhorn (Tiffanyarbeiten), Claudia Kirschenlohr (Betonskulpturen mit Floristik), Inge Mechler und Melanie Arndt (Kinderbekleidung aus dem Odenwald), Hofladen Michaela Stich (Eingemachtes und Hausgemachtes), Maggy Hauk (Tierbilder, Kreatives aus Stoff und Filz, Kohlezeichnungen), Doris Loer (Kupferarbeiten), Christine Böhrer (Schmuckunikate aus Perlen und Edelsteinen in Gold und Silber), Julia Schork (Moderne Öl- und Acrylbilder), Inge Schwab (Keramik für Haus und Garten), Timo Kuhn, (Holzarbeiten und dekorative Wohnideen), Olga Kling (Acryl und Ölmalerei), Kurt Pfeiffer (Korbflechtarbeiten), Doris Jedelsky (Spinnstube Eberstadt), Madlen Cascone (Café Auszeit Eberstadt, Bewirtung mit Kaffee und Kuchen). ad